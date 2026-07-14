Undersköterska Dagtid endast helgpass var sjätte helg
Väddö Vård AB / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-07-14
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Undersköterska sökes till Väddö Vård
Vi på Väddö Vård söker nu en undersköterska till vår hemsjukvård.
Hos oss får du
Arbeta dagtid med helgtjänstgöring endast var sjätte helg.
Ett omväxlande och meningsfullt arbete där patientens behov alltid står i centrum.
Möjlighet att arbeta nära patienter i deras hemmiljö och bidra till en trygg och kvalitativ vård.
Ett engagerat team med god sammanhållning och nära samarbete.
En arbetsplats där vi värdesätter omtanke, kvalitet och arbetsglädje
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Hos Väddö Vård blir du en viktig del av ett team som varje dag arbetar för att skapa trygghet och livskvalitet för våra patienter.
Skicka din ansökan till:jobb@vaddovard.se
och ange rubriken undersköterska
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@vaddovard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väddö Vård AB
(org.nr 559098-0651) Jobbnummer
10002008