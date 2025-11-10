Undersköterska dagtid
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2025-11-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Svalöv
eller i hela Sverige
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hemvård Syd, Helsingborg erbjuder personcentrerad omsorg till våra kunder. Vi arbetar med utgångspunkt från individens behov och önskemål för att säkerställa att våra kunder får ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem.
Beskrivning av tjänsten
Som undersköterska i hemtjänsten utför du både service och omsorg, samt svarar på trygghetslarm hos våra kunder i Helsingborg. Vi lägger stor vikt vid att göra det lilla extra för våra kunder och tillgodose individuella behov och förutsättningar i hemmiljön. I arbetet ingår att bli delegerad av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att kunna utföra HSL-insatser.
Har du erfarenhet av äldreomsorg samt är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen? Brinner du för att ge omsorg av högsta kvalitet, arbeta med människor och har teamkänsla? Då är du rätt person för oss!
Kvalifikationer
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Kunna cykla är ett krav
Erfarenhet från äldreomsorg
Undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
Meriterande
Körkort
Anställningsform
Provanställning/tillsvidareanställning, med start i februari 2026
Arbetstiderna är dagtid samt varannan helg.
Vad kan vi erbjuda
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, samt andra förmåner via förmånsportalen AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Isabell Erlandsson isabell.erlandsson@attendo.se Jobbnummer
9598027