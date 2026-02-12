Undersköterska dag/natt, avd 15, Kirurgen Falun
Region Dalarna / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2026-02-12
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Är du undersköterska med intresse för kirurgi och vill utvecklas i en trygg, strukturerad och trivsam arbetsmiljö? Vi söker nu undersköterskor för dag- och kvälls-tjänstgöring till avdelning 15 på Falu Lasarett, Dahlska Huset.
Kirurgkliniken består av tre mottagningar och tre vårdavdelningar. Vi arbetar i tvärprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, farmaceuter, dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut för att skapa ett effektivt vårdflöde. Du får en trygg introduktion, ett stöttande arbetsklimat samt tillgång till veckovisa föreläsningar om bland annat patientfall, operationer och omvårdnad.
Vi vårdar patienter inom endokrin, kärl, urologi, bröst- och plastikkirurgi, både pre- och postoperativt, inklusive akut sjuka patienter. Avdelningen har 21 vårdplatser och är öppen dygnet runt. Arbetet sker i tvåskift (dag, kväll och helg), två av fem helger, med individuell schemaplanering (önskeschema).
Undersköterska dag/natt, avd 15, Kirurgen FalunPubliceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska är du en viktig pusselbit i vårt mål att ge omvårdnad av hög kvalité med fokus på patientens säkerhet samt att upprätthålla en god arbetsmiljö.
Du kommer att hantera olika dränage, urinkatetrar, mäta vitalparametrar, NEWS kontroller, neurologiska kontroller, skallskadeövervaknings kontroller och pankreatit kontroller. Som undersköterska arbetar du nära patienterna med stort fokus på den basala omvårdnaden, exempelvis:
stötta patienter med ADL
tillgodose nutritionsbehov, mobilisering, provtagning och såromläggningar
förhindra smittspridning genom basala hygienrutiner och klädregler
förebygga trycksår och fall,
venprovtagning
dokumentation i Cosmic patientjournal
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Diplom från Vård- och omsorgscollege
Meriterande:
Erfarenhet inom hälso- och sjukvård/aktuell avdelning/kirurgisk vård/slutenvård
Programfördjupning Akutsjukvård och Medicin 2, Anatomi 1 och 2, och hälsa och sjukvård 1 och 2Dina personliga egenskaper
Din viktigaste tillgång är din omvårdnadskompetens men också ditt engagemang för verksamhetens patienter och att arbeta framåt i en positiv anda. Du tar ansvar, samarbetar väl i team och kommunicerar förtroendefullt med patienter, anhöriga och kollegor. Du arbetar strukturerat, klarar ett högt tempo, gör goda prioriteringar och är lösningsfokuserad med patientens bästa i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:169". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Ljubov Sidorik 023-490864 Jobbnummer
9739322