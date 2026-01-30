Undersköterska dag/ kväll/ helg till Åsikten
2026-01-30
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för flera tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 90 procent är insatta i sin arbetsplats mål men vi behöver jobba vidare med uppföljningen av mål.
• 81 procent anser att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete
• 80 procent tycker att de har en bra arbetsgivare som de kan rekommendera sina vänner.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Vill du gå hem från jobbet med känslan av att du har världens bästa jobb, att du känner dig stolt i din yrkesroll och med vetskapen om att du gjort något viktigt, att du gjort någon glad? Vill du känna dig inbjuden och delaktig, vara med och påverka det dagliga arbetet och utveckling på sikt? Vill du vara behövd och vara en viktig del i ett team? Då kan den här tjänsten vara något för dig.
Åsikten är ett särskilt boende beläget nära Lagan ån, med vackra utsikter och fina utomhusmiljöer. Med färg, form, ljus och liv är Åsikten en boendemiljö som ger trivsel, samvaro, enskildhet och sinnesupplevelse, inte minst i sinnenas trädgård.
På Åsikten finns det 40 lägenheter och i samma byggnad finns det även trygghetslägenheter och restaurang. För oss som arbetar på Åsikten är det viktigt att det finns teamkänsla och att vi har ett trevligt klimat gentemot varandra.
Vi värdesätter även att alla som arbetar här respekterar ordning och följer överenskommelser för att skapa en god arbetsmiljö och bästa förutsättningarna för god omvårdad.
Här kommer du få arbeta med ett härligt gäng kollegor och tillsammans vara med och skapa bästa möjliga vård och omsorg för våra boende.
Du behöver ha ett salutogent förhållningssätt, stötta och hjälpa omsorgstagarna som bor här till en god och meningsfull vardag.
Du har ett gott bemötande med alla du möter och en positiv attityd till ditt arbete. Du är driven och har förmågan att jobba mot uppsatta mål. Du är beredd på att verksamhetens behov förändras och klarar att möta upp förändringar med god inställning.
Som person är du är trygg, stabil och har god självinsikt, vilket även gäller i stressiga situationer där du behåller ditt lugn. Du arbetar bra med andra människor, samspelar med dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn och ansvarsfull. Du ser möjligheter framför hinder och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö.
Du behöver vara flexibel då vi arbetar utifrån resurspass vilket innebär att vi vid behov lånar ut personal till andra avdelningar på boendet.Kvalifikationer
Krav med godkänd utbildning till undersköterska och med erfarenhet från omsorgsarbete.
Vårt uppdrag innebär att kunna hantera data och telefon som är den del av arbetsmaterialet. Du behöver vara öppen för att lära dig de system vi använder i uppdraget då dokumentation och digital signering ingår. Vi arbetar med flexibla schema som du planerar till stor del själv.
Du behöver kunna behärska det svenska språket väl, både i tal och skrift.
För oss är det viktigt att du har god självreflektion och är positiv till problemlösning. Det är också viktigt att du vill vara med och utveckla verksamheten.
Vi värdesätter Åsiktens vi-känsla.
Här är alla personligheter och olikheter viktiga och vilket vi ser som utvecklande. Tillsammans!
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
