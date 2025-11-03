Undersköterska dag, kväll, helg
2025-11-03
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
SÖDERSTRÖMSGÅRDEN är ett äldreboende där den enskilde erbjuds vård, omsorg och service som kännetecknas av professionellt bemötande. Verksamheten innehåller social och kulturell stimulans så att den boende kan känna glädje i vardagen. Vi använder digitala lösningar som ett stöd både för personal och boende. Söderströmsgården ligger i Stenhamra centrum och drivs i kommunal regi. Boendet har 63 platser uppdelat på sju enheter varav 4 enheter för personer med kognitiv sjukdom. Äldreboendet Paviljong Stenhamra ligger i anslutning till Söderströmsgården och har 18 platser. Boendet har ett eget tillagningskök, där lagas alla måltider samt matlådor till hemtjänstens kunder.
Jobba i Ekerö kommunPubliceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du förtroende och ansvar. Arbetet är självständigt, men samtidigt roligt, varierande och utvecklande. Många av våra medarbetare lyfter fram just det - känslan av delaktighet och möjligheten att växa i sitt yrke.
Vi arbetar tillsammans med den boende och anhöriga med målet att erbjuda en trygg ålderdom med hög kvalitet på omvårdnaden. Du samarbetar med kollegor och tvärprofessionella team - som sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra yrkesroller - för att skapa en god personcentrerad vård. Vi håller oss uppdaterade och utvecklar ständigt våra kunskaper inom äldreomsorg. Vi är stolta över det vi gör!
Dokumentation är en viktig del av arbetet - både i genomförandeplaner och i den dagliga uppföljningen. Hos oss får du ett engagerat team, en positiv arbetsmiljö, inflytande i verksamheten och närvarande ledarskap.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget:
Du är utbildad undersköterska via vård- och omsorgsprogrammet eller har dokumenterad erfarenhet från liknande arbete. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt grundläggande digital kompetens. Du är bekant med dokumentation enligt SoL.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och engagerad - med ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du är strukturerad, prestigelös och har lätt för att samarbeta.
Du har ett positivt förhållningssätt, arbetar gärna i team och har alltid individens bästa i fokus. Du bidrar aktivt till att utveckla och förbättra verksamheten.
Tjänsten innebär arbete dag, kväll och helg - inklusive storhelger.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillträde: Efter överenskommelse. Vi kommer att påbörja urval och intervjuer under ansökningstide, så vänta inte med din ansökan.
Omfattning: Heltid/Deltid
Anställningsform: Tillsvidare
För att få arbeta hos Ekerö kommun inom Äldreomsorgen krävs det att du uppvisar utdrag (HVB) ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig fotolegitimation före anställning. Utdraget begär du på polisens hemsida. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum.
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
Biträdande enhetschef
Nathalie Sund nathalie.sund@ekero.se 08-124 573 48 Jobbnummer
