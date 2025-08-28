Undersköterska, Buk- och kärlkirurgisk avdelning, Umeå
2025-08-28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum är en länsklinik som finns på orterna Umeå och Skellefteå. Kliniken ansvarar för kirurgin i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen. Kliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst- och endokrin, kärl-, kolorektal, samt övre gastroenterologisk kirurgi.
Vi söker nu en undersköterska till vårt härliga gäng på Buk- och kärlkirurgisk avdelning. Hos oss vårdas patienter med övre gastrointestinala sjukdomar, kolorektala sjukdomar samt kärlsjukdomar. Vi som arbetar på kirurgcentrum tycker att vi har ett spännande, varierande, stimulerande arbete och hos får du engagerade kollegor och en stark gemenskap. Vi välkomnar nya idéer, har en positiv inställning och ställer upp för varandra.
För att omvårdnadspersonalen ska kunna ge fokus på patienterna har vi på vår arbetsplats funktioner som farmaceut, receptionister, köksbiträden och vårdnära service som underlättar arbetet på vårdavdelningarna. Vi har ett öppet arbetsklimat där vi alla hjälps åt och delar med oss kunskap för det bästa omhändertagandet av patienten.
Vi är mån om att du får en god introduktion och goda förutsättningar för att trivas och göra ett bra arbete hos oss. Vi erbjuder en 4 till 6 veckor lång individuellt anpassad inskolning. Du har möjlighet att arbeta enligt arbetstidsmodell, så kallad 3-3 schema, som innebär att du jobbar ca 88% med bibehållen heltidslön.
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Det kirurgiska området innefattar många olika typer av diagnoser och operationer. Du kommer att arbeta inom ett brett kirurgiskt område med högspecialiserad kirurgi och akutsjukvård. Hos oss vårdas både patienter som genomgått planerade operationer och patienter som sökt akut. Du kommer att få en mycket bred kompetens där det finns möjlighet att utvecklas inom din yrkesroll.
Hos oss har undersköterskan en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet där du arbetar i team med sjuksköterska och läkare. Ni tillsammans ansvarar för den dagliga omvårdnaden, nutrition, mobilisering, sår och andra uppgifter. Som undersköterska hos oss arbetar du närmast patienten och i arbetet ingår det att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Förutom omvårdnadsarbetet ingår det arbetsuppgifter som kontroll av vitala parametrar, skötsel av dränage, venprovtagning, sår/stomi omläggningar och en hel del annat. Vi arbetar i snabba vårdkedjor där återgång till tidigare liv eftersträvas snabbt efter operation.
Det är ett roligt, omväxlande och utmanande arbete där du har möjlighet att lära dig något nytt varje dag i vår härliga arbetsgrupp.
Du är varmt välkommen att auskultera en dag med oss för att se mer av verksamheten. Eller titta in på vår Instagram för inblick i vårt arbete: https://www.instagram.com/bukochkarlkirurgenumea?igsh=enZ1cXd5OTd5eDFsKvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Du har genomgången kurs inom akutsjukvård. Erfarenhet inom yrket är meriterande, men inget krav.
Vi söker dig som är engagerad och vill bidra med kunskap och glädje. Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Du har ett bra bemötande, ser hela patienten och kan anpassa omhändertagandet utifrån patientens olika behov under vårdtiden. Du kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt och ser det som en utmaning att arbeta i ett omväxlande tempo. Du är positiv och ansvarstagande. Du ska kunna arbeta självständigt såväl som i team.
Välkommen till oss på kirurgen!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Enligt avtal.
