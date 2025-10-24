Undersköterska, Buk- och kärlkirurgisk avdelning, Umeå
Region Västerbotten, Kirurgcentrum / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2025-10-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Kirurgcentrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum Umeås främsta mål och uppgift är att bedriva högspecialiserad och högkvalitativ vård och forskning för patienter inom den norra sjukvårdsregionen. Kliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst, endokrin, kärl, kolorektal samt övre gastroenterologisk kirurgi, som bedrivs inom både öppen- och slutenvård.
Vi söker nu undersköterskor till vårt härliga gäng på Buk- och kärlkirurgisk avdelning. Hos oss vårdas patienter med övre gastrointestinala sjukdomar, kolorektala sjukdomar samt kärlsjukdomar. På Kirurgcentrum uppskattar vi det stimulerande och omväxlande arbetet, och du blir en del av ett sammansvetsat team med stark gemenskap. Vi uppmuntrar nya idéer, har en positiv arbetsmiljö och stöttar varandra. För att underlätta för vårdpersonalen har vi stödjande funktioner som farmaceut, receptionister, köksbiträden och vårdnära service på avdelningarna.
Vi lägger stor vikt vid att du får en bra introduktion och goda förutsättningar att trivas och utvecklas hos oss. Inskolningen är individuellt anpassad och varar mellan 4 till 6 veckor. Du har möjlighet att arbeta enligt ett 3-3-schema, vilket innebär cirka 88 % arbetstid med bibehållen heltidslön.
Du är varmt välkommen att auskultera hos oss för att få en inblick i verksamheten, eller besöka vår Instagram @bukochkarlkirurgenumea.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Det kirurgiska området omfattar många olika diagnoser och operationer, vilket ger dig möjlighet att utveckla en bred kompetens och växa i din yrkesroll. Du arbetar med både planerade och akuta patienter inom ett högspecialiserat område.
Som undersköterska är du en viktig del av omvårdnadsteamet och samarbetar nära med sjuksköterskor och läkare. Tillsammans ansvarar ni för den dagliga omvårdnaden, inklusive nutrition, mobilisering, sårvård och andra uppgifter. Du arbetar nära patienten och ansvarar för att identifiera risker, bedöma, åtgärda och följa upp patientens omvårdnadsbehov.
Utöver omvårdnadsarbetet ingår även arbetsuppgifter som att kontrollera vitala parametrar, sköta dränage, ta venprover samt utföra sår- och stomiomläggningar. Vi arbetar i snabba vårdkedjor där målet är att patienten snabbt ska kunna återgå till sitt tidigare liv efter operation. Hos oss får du ett omväxlande och lärorikt arbete där du utvecklas tillsammans med ditt arbetslag.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Du har genomgången kurs inom akutsjukvård. Erfarenhet inom yrket är meriterande, men inget krav.
Vi söker dig som är engagerad och vill bidra med kunskap och glädje. Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Du har ett bra bemötande, ser hela patienten och kan anpassa omhändertagandet utifrån patientens olika behov under vårdtiden. Du kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt och ser det som en utmaning att arbeta i ett omväxlande tempo. Du är positiv och ansvarstagande. Du ska kunna arbeta självständigt såväl som i team.
Välkommen till oss på kirurgen!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Kontakt
Avdelningschef
Stina Israelsson stina.israelsson@regionvasterbotten.se 090 785 34 96 Jobbnummer
9572053