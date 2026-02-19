Undersköterska/Boendeassistent till hemtjänsten i södra Visby
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemtjänsten
Har du ett genuint intresse för människor och vill göra verklig skillnad? Är du nyfiken på nya erfarenheter och trivs med att varje dag bjuder på något nytt? Då kan du vara den vi söker till 3 vikariat inom hemtjänsten i södra Visby!
I södra Visbys hemtjänst samarbetar vi med övriga hemtjänstgrupper i Visby där engagemang och flexibilitet är grunden i vårt arbete.
Hos oss får du en varierad vardag med stor frihet och möjlighet att arbeta i de vackra miljöerna runt Visby. Vi tar oss fram med cykel, elcykel eller bil beroende på behov och avstånd.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du bidrar till trygghet och ökad livskvalitet för äldre. Uppdraget är omväxlande och du arbetar tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling genom regelbundna utbildningar samt friskvårdförmåner.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som undersköterska eller boendeassistent i hemtjänsten arbetar du tillsammans med kollegor för att skapa trygghet och välbefinnande för våra brukare.
Du kommer bland annat att:
Ge stöd, hjälp och motivation utifrån brukarnas individuella behov och önskemål
Utföra personlig omvårdnad
Genomföra medicinska insatser på delegation
Hjälpa till med matlagning, ledsagning, inköp, städ och tvätt
Arbeta utifrån tydliga genomförandeplaner med individen i centrum
Upprätta och följa genomförandeplaner
Dokumentera insatser i våra system
Hålla kontakt med anhöriga
Samarbeta med hemsjukvård, rehab, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper
Använda vårt digitala planeringsverktyg som stöd i det dagliga arbetet
Arbetet är schemalagt och omfattar dag-, kvälls- och varannan helg.
Vem är du?
Vi söker främst dig som är utbildad undersköterska. För att kunna anställas som undersköterska krävs att du uppfyller kraven för att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler.
Som boendeassistent är det önskvärt att du har en fullständig gymnasieutbildning.
Det är meriterande om du har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis som vårdbiträde.
För att trivas hos oss är du flexibel och kan anpassa dig till vardagens förändringar. Du arbetar självständigt i brukarens hem, men trivs också med nära samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper. Du är serviceinriktad och empatisk, och skapar trygghet genom ett respektfullt bemötande. Med helhetssyn ser du både brukarens behov och verksamhetens mål, och du kan analysera situationer och hitta lösningar i vardagen.
För tjänsten krävs att du kan cykla och ta dig fram i alla väder och under årets alla årstider. Det är meriterande med B-körkort.
I enlighet med det nya språkkravet behöver du behärska svenska väl i tal och skrift för att säkerställa trygg omsorg samt god och korrekt dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser enligt ovan.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Om du kallas på intervju så ska du kunna styrka med ett dokument att du får lov att arbeta i Sverige. Dokument kan vara pass eller personbevis https://www.skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011b3.html?query=personbevis.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
