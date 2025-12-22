Undersköterska/Boendeassistent hemtjänst mellersta Gotland
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemtjänsten mellersta Gotland
Vi utgår från Roma samhälle och hjälper brukare i Roma med omnejd och på Östergarnslandet, med Gotlands fantastiska natur som granne.
Vi är två arbetsgrupper som samarbetar för att skapa en värdefull vardag för våra brukare och samarbetar även med andra hemtjänstgrupper i området.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad, tillsammans med kompetenta kollegor. Du får möjlighet till kompetensutveckling och friskvård, samt variation i dina arbetsuppgifter.
Vi söker nu tre medarbetare för tillsvidareanställningar.
Som undersköterska/boendeassistent kommer du bland annat att:
Skapa trygghet och stöd för brukarna tillsammans med kollegor.
Hjälpa, motivera och stötta brukare med omvårdnadsinsatser utifrån individuella behov och önskemål.
Utföra personlig omvårdnad och medicinska insatser på delegation av legitimerad personal.
Ansvara för matlagning, ledsagning, inköp, städning och tvätt.
Arbeta med individanpassade genomförandeplaner och dokumentation, med brukaren i centrum.
Ha kontaktmannaskap, inklusive dokumentation och kontakt med anhöriga.
Samarbeta dagligen med hemsjukvård, rehab, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper.
Använda digitala planeringsverktyg i det dagliga arbetet.
Arbetet följer ett grundschema med dagtid, kvällstid och varannan helg.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med rätt att använda skyddad yrkestitel, eller för tjänsten som boendeassistent: gymnasial utbildning och gärna erfarenhet inom vård och omsorg. B-körkort är ett krav.
Som person är du trygg, självgående och serviceinriktad. Du kommunicerar tydligt, har hög social kompetens och bygger goda relationer med brukare och kollegor. Du är flexibel, empatisk och kan snabbt anpassa ditt förhållningssätt efter olika individers behov och situationer. Du har helhetssyn, arbetar strukturerat både självständigt och i team, och har en problemlösande och analytisk förmåga.
I enlighet med det nya språkkravet behöver du behärska svenska väl i tal och skrift, för att säkerställa trygg omsorg, god och korrekt dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart kontroll av egna uppgifter (polisens belastningsregister) uppvisas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
