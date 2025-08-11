Undersköterska/boendeassistent
2025-08-11
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Roma äldreboende
På Gotland finns det 10 särskilda boenden fördelat över sex orter.
Vi som arbetar här har som uppdrag att hjälpa de äldre under hela dygnet med olika insatser. Undersköterskor, boendeassistenter och sjuksköterska arbetar i team för att ge våra brukare förutsättning för att leva ett meningsfullt och värdigt liv. Med brukaren i centrum arbetar vi med individuella genomförandeplaner, där arbetet planeras och genomförs utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Roma äldreboende är ett särskilt boende som ligger på mellersta Gotland, cirka 2 mil från Visby. Boendet har totalt 50 lägenheter varav 10 är för personer med demenssjukdom. Boendet byggdes 2010 och har en modern boendestandard. Vi är totalt cirka 60 medarbetare och arbetsplatsen präglas av mycket kunskap, engagemang och arbetsglädje.
Nu söker vi fyra nya medarbetare till oss på Roma äldreboende. Vi erbjuder dig kompetensutveckling och friskvård samt ett arbete där du verkligen gör skillnad för andra människor.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av omvårdnads- och serviceuppgifter. På enheten har vi Individens Behov i Centrum som arbetssätt. Vårt förhållningssätt är att skapa trygghet och en meningsfull vardag för våra boende och vi tar hänsyn till allas individuella förutsättningar, behov och önskemål.
I ditt uppdrag ingår omvårdnads- och serviceuppgifter så som personlig omvårdnad, delegerade HSL-insatser, kontakt med anhöriga, hushållsbestyr och olika aktiviteter utifrån behov.
I uppdraget ingår även kontaktmannaskap, att arbeta med genomförandeplaner, dokumentera, samt viss administration. Du arbetar i team i nära samarbete med enhetschef, sjuksköterska och rehab-personal.
Du arbetar på grundschema med förlagd arbetstid dagtid, kvällstid och varannan helg.
Vem är du?
Vi söker främst dig som är utbildad undersköterska. För att anställas som undersköterska krävs att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler. Det är meriterande om du har arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare.
Söker du som boendeassistent så är det meriterande med någon form av utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde eller om du har arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare.
Det är meriterande att du tidigare arbetat inom särskilt boende samt har erfarenhet av BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom).
Vi söker dig som vill arbeta med att göra skillnad för våra boende i deras vardag.
För att trivas i roll behöver du vara bekväm med att arbeta både självständigt och i grupp, du har en förmåga att komma med nya idéer som du sedan omsätter i praktiken. Som person ser vi att du är serviceinriktad, initiativtagande och strukturerad samt att du känner dig trygg i både dig själv och i din yrkesroll.
Du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap utefter mottagaren och är bra på att lyssna på vad motparten har att förmedla. Det är viktigt för oss att du har en empatisk förmåga och alltid sätter våra boendes behov i centrum.
Stor vikt kommer att läggas vid engagemang, samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansök redan idag!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Roma äldreboende Kontakt
Karina Hedengrahn, enhetschef 0498-204447 Jobbnummer
9451628