Undersköterska Bo Tryggt Hemma Landsbygd 2
Hörby kommun / Undersköterskejobb / Hörby Visa alla undersköterskejobb i Hörby
2026-03-06
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som undersköterska är du en viktig del av teamet och en trygghet för våra brukare. Du stöttar med det som personen inte längre klarar själv och bidrar till en meningsfull och värdig vardag. Dina arbetsuppgifter är varierande och utvecklande, med allt från sociala insatser till medicinska insatser på delegation från sjuksköterska förekommer utöver sedvanliga omvårdnadsuppgifter.
Hos oss får du ett arbete med stort ansvar och möjlighet att växa i din yrkesroll.
Arbetstiden är förlagd med dag- och kvällspass samt arbete varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med människor. Du ska vara utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel och vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat inom hemtjänstverksamhet tidigare.
Som person ska du vara trygg i dig själv och du tar ansvar för dina handlingar.
Du ska kunna hantera stress och vara flexibel i ditt arbete. Du har en positiv inställning till arbetet inom äldreomsorgen.
Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i så väl arbetsuppgifter som i verksamheten som helhet.
Som person är det viktigt att du kan ge av dig själv och arbeta både i team och självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska kunna utrycka dig väl i svenska språket både muntligt som skriftligt då dokumentation är en återkommande del i vårt arbete.
God digital kompetens förväntas eftersom vi arbetar i digitala system dagligen.
Krav på körkort B
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "43/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Enhetschef
Erika Nilsson erika.nilsson1@horby.se 0415-378549 Jobbnummer
9782307