Undersköterska, Bild och funktionsmedicin Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2026-07-09
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Röntgen i Falun är en dygnet runt-verksamhet där vi utför akuta och tidsbokade undersökningar inom ultraljud, datortomografi, konventionell röntgen, intervention, magnetkamera och nuklearmedicin. Här arbetar drygt 100 stycken medarbetare med olika professioner så du får ett gäng med glada, kompetenta och engagerade kollegor. Vår verksamhet är präglad av högkvalitativ vård, teamwork och en stark strävan efter att förbättra vården för våra patienter. Vi värdesätter och arbetar aktivt med att erbjuda våra medarbetare en stimulerande och stödjande arbetsmiljö. Vi har precis flyttat MRT-sektionen till nya lokaler med en utökad verksamhet, vilket skapar ännu bättre förutsättningar för framtidens bilddiagnostik.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på röntgen är du röntgensjuksköterskans förlängda arm i arbetet. Ni arbetar nära tillsammans i team för att ge patienten bästa möjliga vård och resultat. Din roll är att finnas nära patienten, informera och skapa trygghet inför och under undersökningen, medan röntgensjuksköterskan ansvarar för den medicintekniska utrustningen och genomförandet av undersökningen. Du är lyhörd för patientens behov och ansvarar för att både patient och undersökningsrum är väl förberedda inför kommande undersökningar. Du kommer att arbeta i en verksamhet med ständig teknisk utveckling, vilket innebär att arbetet är både stimulerande, varierande och utvecklande. Vi erbjuder en trygg och individuellt anpassad inskolning tillsammans med erfarna kollegor så att du känner dig säker i din roll. Verksamheten bedrivs dygnet runt, vilket innebär att arbetstiden kan vara förlagd till dygnets alla timmar, inklusive dag-, kvälls-, natt- och helgtjänstgöring.KvalifikationerKvalifikationer
Undersköterskeutbildning från vård- och omsorgsprogrammet, eller yrkespaketet vård och omsorg på vuxenutbildning
Meriterande:
Programfördjupning akutsjukvård och medicin
Erfarenhet från arbete på röntgenmottagning
SpecialistundersköterskeutbildningDina personliga egenskaper
Du uppskattar ett varierande arbetstempo och olika typer av arbetsuppgifter
Du är trygg, självständig och tar ansvar för ditt arbete
Du bemöter patienter och kollegor på ett respektfullt och professionellt sätt
Du är strukturerad och tar lätt till dig direktiv
Du har god datorvana
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Henrik Paulfors henrik.paulfors@regiondalarna.se Jobbnummer
9997973