Undersköterska bemanningsteam
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2026-07-03
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Tycker du om variation i arbetet och trivs med att möta nya människor och arbetsgrupper? Då kan bemanningsteamet vara något för dig.
Din arbetsplats
Socialförvaltningen i Karlsborg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Tillsammans är vi cirka 250 medarbetare som arbetar för att skapa trygghet, självständighet och god livskvalitet för kommunens invånare.
Du har Haganäsets äldreboende som utgångspunkt, men arbetar inom flera av våra verksamheter och enheter utifrån aktuella behov. Det ger dig en varierad arbetsvardag och möjlighet att utveckla en bred kompetens inom vård och omsorg. Bemanningsteamet är socialförvaltningens egna resursgrupp för att skapa kontinuitet och trygghet när ordinarie personal är frånvarande.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som medarbetare i bemanningsteamet är du en viktig resurs som stöttar verksamheterna inom äldreomsorg och LSS vid både planerad frånvaro och frånvaro som uppstår med kort varsel. Du arbetar där behovet finns för dagen, vilket innebär att du får möjlighet att lära känna flera verksamheter, kollegor och brukare.
Arbetet är omväxlande och ställer krav på att du snabbt kan sätta dig in i olika situationer och bidra med trygghet, kunskap och ett professionellt bemötande. Samtidigt ger det dig en bred erfarenhet och möjlighet att utveckla din kompetens inom flera verksamhetsområden.
Tjänstgöring kan förekomma dag, kväll och natt.Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och gärna har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och/eller LSS. För tjänsten krävs B-körkort då resor mellan och i verksamheter kan förekomma.
För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll. Du har lätt för att samarbeta med olika människor och kan anpassa dig till nya arbetsplatser och arbetsgrupper. Samtidigt är du självgående och kan prioritera och fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Efter introduktion förväntas du kunna utföra delegerade arbetsuppgifter inom socialförvaltningens olika verksamheter.
I Karlsborgs socialtjänst arbetar vi utifrån värdegrunden respekt, gott bemötande och självbestämmande. Det innebär att vi alltid utgår från den enskilda människans behov, önskemål och förutsättningar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett varierande och meningsfullt arbete. Hos oss är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Givetvis får du som anställd i Karlsborgs kommun ta del av förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och individuell lönesättning. Det finns även en rad andra förmåner som anställd i Karlsborgs kommun som du kan ha rätt till. Läs gärna mer om dem här.
Du är vår viktigaste resurs och vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar till ett välmående liv. Det gör vi bland annat genom att satsa på ett brett friskvårdsutbud med gratis motionssim, vattengympa, kostnadsfri massage och friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina och verksamhetens förutsättningar.
Bra att veta
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder Karlsborgs kommun rekryteringsverktyget Varbi. Vi ber dig därför att skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten förutsätter godkänt registerutdrag som visas upp innan anställning.
Eventuella frågor om tjänsten under vecka 27-30 besvaras av Elisabet Norberg 0505-17037.
Som anställd i Karlsborgs kommun omfattas du av rökfri arbetstid.
Vid önskemål om facklig kontakt hänvisar vi till kommunens hemsida.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 550 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt Instagramkonto Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs Kommun
(org.nr 212000-1629), https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Storgatan 16 (visa karta
)
546 82 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Bemanningen Jobbnummer
9990435