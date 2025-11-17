Undersköterska Avd 17/18 Ortopeden Falun
Region Dalarna / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2025-11-17
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta i en verksamhet där patientfokus, engagemang och utveckling går hand i hand? Trivs du i en miljö där nya idéer välkomnas och där innovation ses som en naturlig del av vardagen? Då kan du vara den undersköterska vi söker!
Vi består av två ortopediska slutenvårdsavdelningar: avdelning 17, som tar hand om akuta patienter, och avdelning 18, som vårdar patienter inför och efter planerade (elektiva) ingrepp. Hos oss möter du patienter med frakturer, artros eller andra typer av diagnoser kopplade till rörelsesystemet. Tempot kan variera från dag till dag, vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande. Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare i nära samarbete för att ge bästa möjliga vård.
Vi uppmuntrar egna initiativ och idéer - här får du vara med och påverka framtidens vårdarbete.
Vi erbjuder:
En välkomnande och kompetent arbetsgrupp
Introduktion utifrån dina behov
Möjlighet att påverka och bidra till kvalitets- och utvecklingsprojekt
En arbetsplats som värdesätter nya idéer
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Undersköterska Avd 17/18 Ortopeden FalunPubliceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska hos oss innebär att:
Ge personcentrerad omvårdnad till våra ortopediska patienter
Arbeta med pre- och postoperativa omhändertaganden.
Utföra sedvanliga undersköterskeuppgifter såsom provtagning, såromläggning och mobilisering
Vara delaktig i förbättrings- och utvecklingsarbete
Tjänsten är en timanställning vid behov.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Du är utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av ortopedi, kirurgi eller annan slutenvårdDina personliga egenskaper
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Intresse för att arbeta i en vårdmiljö som präglas av utveckling och förbättringsarbeteSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:853". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Kommunal
Mariam Carol Wiklund 023-49 25 91 Jobbnummer
9608479