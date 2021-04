Undersköterska/ambulanssjukvårdare, liggande sjuktransport, somm - Region Värmland - Undersköterskejobb i Arvika

Region Värmland / Undersköterskejobb / Arvika2021-04-12Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.Ambulanssjukvården i Värmland är länsövergripande med ambulansstationer på tolv orter. Ambulanssjukvården utmanas av det akuta omhändertagandet av skadade och sjuka i olika miljöer. Genom bedömning och hänvisning medverkar vi till att omhändertagandet sker på rätt vårdnivå. Vi arbetar för en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter och en individuellt anpassad inskolning. Vi tror på att hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. Vi vill driva hälso- och sjukvården framåt tillsammans med våra medarbetare.Undersköterska/ambulanssjukvårdare, liggande sjuktransport, sommarvikariat2021-04-12Utföra liggande sjuktransporter inom och utanför länet. Ambulanssjukvården, liggande sjuktransport erbjuder transport av patienter som av medicinska orsaker inte kan transporteras på annat sätt än liggande och som inte har vårdbehov under transporten.Arbetstider måndag-söndag med skiftgång/dag-kväll. Visstidsanställning som längst t o m 2021-09-30.Övrig informationInför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.Undersköterska eller ambulanssjukvårdare.B-körkort med minst två års körvana, meriterande C kort behörighet.God fysisk förutsättning för arbetsuppgifterna.Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som självständighet då arbetet innebär ensamarbete, erfarenhet från likvärdigt arbete är meriterade.Godkända bär-körprov enligt ambulanssjukvårdens riktlinjer.AnsökanInför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Läs mer härHär berättar några av våra medarbetare om sitt arbeteFacklig företrädare Ulf Barhammar, Kommunal 0733970797Varaktighet, arbetstid100 procent , Tillträde enligt överenskommelseIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-02REGION VÄRMLAND5684044