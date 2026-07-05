Undersköterska, Ålidhems hälsocentral, Umeå
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Umeå / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-07-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Umeå i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvårdsområde Öst i Umeå är en basenhet bestående av Ålidhems och Holmsund/Obbolas hälsocentraler. Ålidhems hälsocentral är belägen på Tvistevägen nära Ålidhems centrum, universitetet och Iksu sportanläggning i Umeå. Hälsocentralen har ca 22 700 patienter som är listade hos oss och vi är ca 90 medarbetare.
Vi söker nu en ny kollega till vårt team för vikariat med eventuell möjlighet till förlängning. Vi erbjuder en varierande och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus - Är det dig vi söker?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-05Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du möter och vårdar barn, vuxna och äldre med olika sjukdomar och tillstånd. Jobbet är varierande med provtagningar, EKG, spirometri, omläggningar och blodtrycksmätningar, beställningar till förråd, tvätt och assistans vid olika undersökningar samt mindre operationer. På hälsocentralen arbetar vi även i team i det akuta flödet, hos oss kallat akuta teamet. Här arbetar du tillsammans med distriktssköterska/sjuksköterska och läkare för att på bästa sätt ta hand om de akuta sjukdomsfall som inkommer till hälsocentralen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har intresse för utveckling och service. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård. För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska. Det är meriterande om du också är bekväm med att kommunicera på engelska.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, både med patienter och med kollegor, samt ett professionellt förhållningssätt. Att vara lösningsfokuserad och att alltid arbeta för att ge ett gott bemötande är en självklarhet för dig. Du är en närvarande och serviceinriktad person och bidrar till förändringsarbete samt en god arbetsmiljö. Som person tror vi att du är strukturerad och flexibel, vilket gör att du kommer trivas i vårt team.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. , upphör: 2027-08-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Umeå Kontakt
Kommunal
Johanna Randin johanna.randin@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9992735