Undersköterska Åkerbohemmet Löttorp
Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende / Undersköterskejobb / Borgholm Visa alla undersköterskejobb i Borgholm
2026-06-23
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Vi söker nya undersköterskor/vårdbiträden till Åkerbohemmet i Löttorp.
Åkerbohemmet är ett särskilt boende för vård och omsorg beläget i Löttorp på norra Öland.
På Åkerbohemmet finns 32 platser. Fyra enheter med plats för åtta personer, varav tre enheter är boende för personer med demenssjukdom.
Inriktningen är personcentrerad vård och omsorg där de äldre, anhöriga och närstående ska känna sig hemma i en välkomnande miljö, uppleva gemenskap och delaktighet.
Vår målsättning är att skapa trygghet, välbefinnande och förtroende genom att vara ett stöd i vardagen. Vi vill att den enskilde får en god omvårdnad utifrån behov och egna önskemål omgiven av kompetent personal.
Under 2026 pågår ett arbetstidsförkortningsprojekt på Åkerbohemmet som innebär att du arbetar 90 % av heltid men får 100 % lön. Projektet syftar till en bättre arbetsmiljö och ökad återhämtning genom en mer hållbar arbetstid.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vård- och omsorgsarbete i särskilt boende. I arbetsuppgifterna ingår även att vara fast omsorgskontakt, att upprätta och följa upp genomförandeplaner och dokumentera i journalsystemet Life Care med mera.
Du arbetar i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL), men utför även Hälso- och sjukvårdsuppgifter (HSL-uppdrag) efter delegering från legitimerad personal.
Ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig del i arbetet
Vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete.
Våra ledord är trygghet, respekt och meningsfullhet. Arbetstiderna är fördelade på dag, kväll och helg och du har möjlighet att lägga eget schemaförslag inom givna ramar.
Möjlighet till helgtjänstgöring finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska/vårdbiträde eller har likvärdig utbildning samt har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som:
• har ett genuint intresse för att arbeta med människor och kan möta varje individ utifrån personens individuella behov och önskemål.
har ett rehabiliterande förhållningssätt
• tar ansvar för dina arbetsuppgifter och tar egna initiativ
• har erforderliga datakunskaper med fördel i Life Care
Erfarenhet av demensvård, BPSD och bemötandeplaner är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Inför anställningen kommer du att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333347". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms Kommun
(org.nr 212000-0795)
Box 52 (visa karta
)
387 21 BORGHOLM Arbetsplats
Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende Kontakt
Enhetschef
Heléne Holmbäck Helene.Holmback@borgholm.se 0485-883 69 Jobbnummer
9974220