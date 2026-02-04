Undersköterska, administrativt och digitalt ansvar
2026-02-04
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Öjersjö vårdcentral öppnades december 2023 i helt nya lokaler och är en av Närhälsans "digifysiska" vårdcentraler.
Vårdcentralen ligger i ett nytt bostadsområde, Gökegård i Öjersjö, en attraktiv del av Partille med bra förbindelser till Göteborg och närliggande orter. Vi arbetar till stor del digitalt med e-tjänster som videobesök, självincheckning, egenmonitorering, iKBT, 1177 samt en chattfunktion och triagering via nätet. Vid behov erbjuder vi även fysiska besök där patienter bland annat kan träffa behandlingssjuksköterskor med utökad delegering vilket innebär att de kan boka in fler patientbesök än vad man kan göra i vanliga fall som sjuksköterska.
Tillsammans med verksamhetschefen driver personalgruppen utvecklingen av vårdcentralen. Vi värnar om goda samarbeten och har bland annat samverkan med Öjersjös förskolor samt mötesplatsen Kåsjögården i Öjersjö. Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsplats med hög kompetens och gemenskap.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt. Läs gärna mer om Närhälsans fördelar och förmåner.
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande med patienten i fokus. Som undersköterska hos oss på Öjersjö vårdcentral kommer du även arbeta med administrativa arbetsuppgifter och digital utveckling.
Du arbetar som ensam undersköterska på vårdcentralen med högt patientflöde. Arbetet omfattar provtagning och kontroller laboratoriet, där vi har drop in varje dag mellan klockan 08:00-11:30. En gång i veckan har vi även barnprovtagning, där du deltar och stöttar upp. Du assisterar även läkare vid sårskador och enklare operationer. Du utför vanliga undersökningar, så som blodtrycksmätning och EKG-undersökning samt tar emot patienter för såromläggning och suturtagning. Vi har även en öronmottagning där du som undersköterska kommer att arbeta med mottagningsarbete. Du samarbetar i team med dina kollegor på vårdcentralen. Förrådsbeställning och iordningställande av undersökningsrum ingår arbetet samt hembesök där du åker hem till våra patienter vid behov. Handledning av studenter är en viktig del av uppdraget.
De administrativa arbetsuppgifterna innefattar hantering av inkommande remissvar, vara ett lokalt IT-stöd samt arbeta i journalsystemet Asynja Visph. Du har en viktig roll i vår digitala utveckling, med marknadsföring av vårdcentralen via sociala medier. Vi använder flera digitala plattformar och du ansvarar för att utbilda både kollegor och patienter i hur dessa används. Viss del av arbetet innefattar även receptionsarbete, där du är den första person som patienterna möter.
En viktig del av tjänsten innebär ett tätt samarbete med enhetschef och medicinsk rådgivare på vårdcentralen i diverse ledningsfrågor. Detta ställer krav på att vara serviceinriktad, flexibel och ett gott bemötande.
Om dig
Du har:
Dokumenterad utbildning till undersköterska.
Erfarenhet av arbete som undersköterska på vårdcentral.
Erfarenhet av venös provtagning på barn.
Erfarenhet av arbete i journalsystemet Asynja Visph.
Erfarenhet av administrativt arbete och/eller digital utveckling.
Det är meriterande om du har erfarenhet av såromläggning, suturtagning, blodtrycksmätning och att driva egen undersköterskemottagning. Handledarutbildning är önskvärt.
I arbetet möter du många patienter, därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Du trivs med teamarbete och har en naturlig förmåga att samarbeta med andra. Arbetsbelastningen är varierande och stundvis hög, det är därför viktigt att du har god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter samt vara flexibel.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Information om skyddad yrkestitel för undersköterskor
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
