Undersköterska/Admin
Feelgood Företagshälsovård AB / Undersköterskejobb / Karlskrona Visa alla undersköterskejobb i Karlskrona
2026-07-03
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Feelgood Företagshälsovård AB i Karlskrona
, Olofström
, Kristianstad
, Klippan
, Lund
eller i hela Sverige
Vi arbetar i team gentemot våra olika kundföretag och levererar tjänster inom arbetsmiljö- och hälsoutveckling samt rehabilitering. Vi arbetar på individ, grupp och organisationsnivå.
En positiv inställning, innovation, helhetssyn och en stark vilja att åstadkomma goda resultat kännetecknar vår kultur och arbetsgemenskap. Vi finns där våra kunder finns – därför arbetar du både på enheten samt möter våra kunder och kundanställda i deras egen arbetsmiljö.
Som undersköterska och administratör på Feelgood arbetar du i en dubbelroll med uppgifter kopplade både till din roll som undersköterska och med administrativa uppgifter som att supportera kollegor och konsultchef med kontors- och facilitetsservice. I din roll som undersköterska ingår ett nära tvärfunktionellt samarbete med övriga kollegor på enheten, så som företagssköterskor, casemanagers, företagsläkare, fysioterapeuter/ergonomer och psykologer. Genom tät dialog med kunden skapar du möjlighet att främja hälsa i arbetslivet.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för väntrum på enheten och service mot besökare på enheten.
• Planerar och följer upp service, underhåll och felanmälningar för lokaler och utrustning samt hantering av enhetens nycklar och access.
• Inköp av material till enheten samt mottagande och hantering av beställningar.
• Hantering av inkommande/utgående post, scanning, arkivering och säker dokumentförvaring.
• Bokar lokaler, ordnar teknik och förtäring vid möten och evenemang internt och externt.
• Vid behov agera stöd till konsultchef med administrativa uppgifter.
• Delegation som brandsyddsansvarig och stödja konsultchef i det systematiska brandskyddsarbetet.
• Som undersköterska – utför du till exempel arbetsuppgifter såsom hälsoundersökningar, förundersökning inför medicinska kontroller, spirometri, synundersökning, hörselundersökning, EKG, provtagning, drogtester och nyanställningsundersökningar.
Undersköterskeutbildning och att Du har ett brinnande intresse för människor i arbetslivet, en helhetssyn, och vill gärna arbeta på ett förebyggande och främjande sätt. Vi ser också det som viktigt att du har ett affärsmässigt och konsultativt förhållningssätt, god social kompetens samt att du är en god lagspelare och medarbetare som vill vara med och driva teamet i Karlskrona framåt. Du har körkort och goda IT-kunskaper.
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: marie.nilsson@feelgood.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Feelgood Företagshälsovård AB
(org.nr 556185-6385)
371 33 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Marie Nilsson marie.nilsson@feelgood.se Jobbnummer
9991518