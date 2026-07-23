Undersköterska AdeoCare Norrköping
Adeocare AB / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2026-07-23
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Vi på AdeoCare brinner för vår uppgift och vill vara den mest glädjande hemtjänsten. Hos oss får du varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, roliga kollegor och kompetenta chefer. Vi erbjuder goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Glädje, engagemang, innovation och flexibilitet är våra värdeord – de märks i varje möte med våra kunder och i hur vi är mot varandra.
Nu söker vi undersköterskor som vill arbeta dagtid måndag - fredag hos oss i Norrköping.
Här är vi ca 80 glada medarbetare som varje dag gör det bästa för våra kunder.
📍 Vårt kontor ligger på Drottninggatan i centrala Norrköping.
🕒 Arbetstider: måndag - fredag 07.00-15.30
📌 Tjänst: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Vad innebär jobbet?
Du går hem till våra kunder och erbjuder stöd i deras vardag. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
omvårdnad och hygien
städning
inköp
tvätt
måltider
promenader
I arbetet ingår även dokumentation enligt gällande lagkrav.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska
har minst ett par års erfarenhet från äldreomsorgen, gärna från hemtjänst
har goda kunskaper i svenska
kan dokumentera på dator
har körkort
Som person är du:
serviceinriktad och ser kundens individuella behov
trygg i att arbeta både självständigt och i team
initiativtagande och ansvarstagande
Vad erbjuder vi dig?
AdeoCare har unik kompetens inom demens och kognitiva sjukdomar. Du erbjuds utbildning som du kommer att ha nytta av i din fortsatta karriär.
Vi ger dig en trygg introduktion med stöd från engagerade, erfarna och kunniga kollegor.
✔ Kollektivavtal ✔ Utbildning och utvecklingsmöjligheter ✔ Närvarande ledarskapPubliceringsdatum2026-07-23Så ansöker du
Vi gör löpande urval – skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
För att säkerställa en trygg och kvalitativ verksamhet genomför vi bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen. Det sker endast efter ditt godkännande via BankID.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om AdeoCare
AdeoCare är ett privatägt omsorgsföretag grundat 2011. Vår verksamhet är demensinriktad och vi arbetar utifrån Silviasystrarnas palliativa vårdfilosofi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8111642-2112701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adeocare AB
(org.nr 556859-0938), https://karriar.adeocare.se
Drottninggatan 19 (visa karta
)
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
AdeoCare Jobbnummer
10009809