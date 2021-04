Undersköterska - Uddevalla Kommun, Socialtjänsten - Apotekarjobb i Uddevalla

Uddevalla Kommun, Socialtjänsten / Apotekarjobb / Uddevalla2021-04-08Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2021-04-08Skogslyckans Äldrecentrum håller på att byggas upp och består av Skogslyckans Vård- och Omsorgsboende, där finns avdelningar både för personer med demenssjukdom och för personer med stort vård- och omsorgsbehov, samt Skogslyckans Trygghetsboende som är till för personer som fyllt 70 år som känner sig otrygga eller isolerade, men som inte har så stora behov av vård att de behöver plats i särskilt boende.Här finns t.ex. dagverksamhet och restaurang. Vårt Äldrecentrum ligger med närhet till båda skog och stad vid Skogslyckans centrum.För oss innebär livskvalitet att få ha inflytande över sitt dagliga liv och sitt eget hem - att bli sedd och respekterad är en grund för trygghet och trivsel. Vi söker nu en undersköterska som trivs med att jobba på natten och som med glädje och engagemang vill vara med och skapa bästa möjliga äldreomsorg.Tillsammans med dina kollegor ges omsorg, vård och socialt innehåll utifrån de boendes individuella behov. Du kommer t.ex. att dokumentera utifrån gällande lagstiftning, utföra insatser på delegation av sjuksköterska samt vara med och planerar för och utföra våra gemensamma arbetsuppgifter.Att ständigt skapa goda möten är viktigt för oss! Vi arbetar för att de boende utifrån sina individuella förutsättningar och förmågor ska ha en trygg och meningsfull tillvaro. Vi söker därför kollegor som i sitt arbete har förmåga att utgå ifrån varje individs behov och förutsättningar och har engagemang för att göra skillnad.Vi söker dig som har gått vård- och omsorgsprogrammet eller har utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och gärna erfarenhet av demensvård, samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Arbetet ställer höga krav på självständighet och flexibilitet. Du tycker om att möta människor, är noggrann, ansvarsfull och trygg i dig själv. Vidare är du stresstålig, har tålamod och kan prioritera och planera ditt arbete.Vi söker nu en undersköterska till ett vikariat på 80 % tom 210831 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast efter överenskommelse. Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid80 %. Tillträde: 2021-04-01 Visstidsanställning till 2021-08-31MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-29Uddevalla kommun, Socialtjänsten5678851