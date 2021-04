Undersköterska - Region Uppsala - Undersköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala2021-04-08Eriksbergs vcVi söker en undersköterska till vår akademiska vårdcentral!Välkommen att söka en tidsbegränsad tjänst på 50 % med tillträde 1 maj till och med 31 december.Här jobbar ett kompetent och trevligt team som söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss. Arbetet i team innebär att vi hjälps åt och ständigt utvecklar vår kompetens tillsammans. Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, och du kommer att ingå i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Ditt uppdragSom undersköterska på Eriksbergs vårdcentral har du en viktig roll kring servicen på vår mottagning. I tjänsten ingår de vanliga arbetsuppgifterna som förekommer på en mottagning såsom såromläggning och assistans till läkarna vid undersökningar och mindre operationer. Du ansvarar för enklare såromläggning, blodtrycksmätning, EKG och öronspolningar mm. Du kommer även vara behjälplig lab under din tid på vårdcentralen.Din kompetensVi söker dig som har undersköterskeutbildning med några års yrkeserfarenhet av hälso- och sjukvård. Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande, liksom vana av att arbeta i Cosmic journalsystem. Då arbetet även innefattar provtagning inne på lab krävs det att du har goda kunskaper inom ven- och kapillärprovtagning. Det är även meriterande med laberfarenhet. Arbetet innebär stor variation och det är därför viktigt att du som person är flexibel i ditt arbetssätt och trivs med att arbeta i en verksamhet i förändring.Vår verksamhetVåra vårdcentraler finns i hela länet. Eriksbergs vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och ligger vid Västertorg i stadsdelen Eriksberg. Vi har ca 9 000 listade patienter och ungefär 35 medarbetare. Vi erbjuder det mesta inom primärvård och på vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Den breda variationen från barnfamiljer till äldre patienter skapar en stimulerande och utvecklande arbetsplats.Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer.Vill du veta mer?Du är varmt välkommen att kontakta gruppchef Rebecka Larsköld på tel: 018-617 02 54 om du vill veta mer om arbetet och verksamheten.Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.2021-04-08Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på ditt utbildningsbevis, meritförteckning och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Vi vill ha din ansökan senast 13 april.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 40%, Tillträde 2021-05-01 till 2021-09-30 -Sista dag att ansöka är 2021-04-13REGION UPPSALA5678818