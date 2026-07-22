Undersköterska
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2026-07-22
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Urologmottagningen är en egen enhet på kirurgkliniken där personalen tar stort egenansvar för att utveckla och driva vården framåt samt planera sin arbetsdag bland annat utifrån antalet planerade patientbesök och undersökningar.
På avdelning A4 bedrivs både akut och elektiv vård inom kirurgiska och urologiska specialiteter. Avdelningen har 18 vårdplatser. Om du är kunskapstörstig och vill ha en bred kompetens inom kirurgisk omvårdnad så är kanske just du vår nya undersköterska.
Denna tjänst är en kombinationstjänst där du jobbar 10 veckor på avdelning kirurgavdelning A4 och sedan 10 veckor på vår urologmottagning.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som undersköterska på urologmottagningen kommer du att assistera läkare vid undersökningar och mindre operationer samt göra omläggningar. Du hanterar också sterilgods och förrådsbeställningar.
På kirurgavdelning A4 ingår du som en i teamet kring patienten. Du är behjälplig vid personlig omvårdnad då det behövs och bistår vid förberedelser till operation, röntgen med mera.
Som undersköterska ansvarar du också för de kontroller och provtagningar som ska utföras. Utöver de specifika rutinerna hanterar du även tvätt, förråd och beställningar.
Tjänsten innefattar kvälls- och helgtjänstgöring.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med minst två års erfarenhet i yrket och gärna erfarenhet av kirurgisk och urologisk vård och omvårdnad.
Om du har arbetat i journalsystemet TakeCare är det meriterande.
Du är en öppen person som är flexibel och positivt inställd till nya utmaningar och arbetsuppgifter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
St:Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Kirurgi & urologi, slutenvård Kontakt
Enhetschef
Åsa Bendelin asa.bendelin@gotland.se 0498-268178 Jobbnummer
10009426