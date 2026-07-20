Undersköterska
Osby kommun, Hälsa och Omsorg / Undersköterskejobb / Osby Visa alla undersköterskejobb i Osby
2026-07-20
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
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Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
Rönnebacken är ett Vård och omsorgsboende i Osby Kommun. Rönnebacken består av sex avdelningar med nio vårdtagare/enhet.
Vi söker dig som vill göra skillnad i människors liv varje dag, är empatisk, ansvarstagande och tycker om att hjälpa andra. Du ska ge vårdtagarna ett tryggt och värdigt liv genom ett målinriktat och positivt förhållningssätt. Du ser arbetet som en möjlighet att utveckla arbetsmetoder, är lösningsfokuserad och kan skapa glädje och trygghet, samtidigt som du ger stöd med hög kvalitet.
Du ska tycka om att jobba både självständigt och i team och vara flexibel. Ha förmåga att prioritera, vara en problemlösare och arbeta med det friska hos den enskilde och se varje individ utefter deras behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
• Utföra omvårdnadsuppgifter samt hantera medicin enligt delegation.
• Planera och utveckla arbetet tillsammans med övrig personal och SSK.
• Upprätta och följa genomförandeplaner.
• Åta sig ombudsuppdrag/ansvarsområden.
• Utföra aktiviteter tillsammans med vårdtagarna.
• Arbeta med Senior Alert och BPSDKvalifikationer
• Du ska vara utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel.
• Dokumenterad erfarenhet av omvårdnadsarbete.
• Grundläggande datakunskap.
• Förmåga att skriftligt dokumentera i de verksamhetsnära system som verksamheten kräver.
• Du har god samarbetsförmåga och en flexibel inställning. Arbetet utgår från vårdtagarens behov och kräver att du är stresstålig samt lösningsfokuserad.
• God svenska i tal och skrift.
• Ta emot delegerade arbetsuppgifter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi eftersträvar öppenhet kring lön. Du kan ta del av aktuell lönestatistik för tjänsten via Osby kommuns hemsida: https://www.osby.se/naringsliv--jobb/jobba-hos-oss/lonestatistik-osby-kommun.html
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "118/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby Kommun
(org.nr 212000-0902)
Osby kommun (visa karta
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283 80 OSBY Arbetsplats
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Kontakt
Kommunal
Marie Svensson +46479528000 Jobbnummer
10006558