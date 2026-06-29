Undersköterska
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2026-06-29
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Tjustgården
Vi söker nu undersköterskor till Tjustgårdens särskilda boende.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att ge omsorg, hjälp och stöd till de äldre utifrån deras individuella behov samt skapa en meningsfull vardag för dem. Vi arbetar efter ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi ser det friska hos varje individ och vilka resurser och förutsättningar de har.
Ditt uppdrag blir att ge de äldre den omsorg och det bemötande som omtanke, respekt och göra skillnad varje dag. Det hjälper oss att sätta guldkant på deras vardag. Vi erbjuder ett utmanade och stimulerande arbete med stor mångsidighet och möjlighet att påverka.
Du kommer att arbeta dag och kväll enligt schema.
Din kompetens
Vi vill att du som söker har examen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt annan motsvarande utbildning.
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg.
Det viktigaste för oss är att du har ett genuint intresse att ge stöd och service till andra människor. Vi värdesätter att du är positiv, engagerad, ansvarstagande och flexibel i ditt arbetssätt. I arbetet kommer du samarbeta med brukare, deras anhöriga, arbetskollegor och andra professioner. Därför behöver du ha lätt för att arbeta ihop med andra. Vi vill också att du är lyhörd och har lätt för att kommunicera.
Det är viktigt att du har en stor empatisk förmåga och kan lyssna och förstå brukarens olika behov samt att du har en vilja att tillgodose dessa på bästa möjliga sätt. Tjänsten kräver att du är ansvarstagande, initiativrik och har ett flexibelt arbetssätt. Vi sätter stort värde på engagemang i arbetet och en vilja att bidra till verksamhetens bästa.
Du har goda IT-kunskaper och har lätt för att arbeta med våra system för journalföring och dokumentation.Övrig information
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten. Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer att behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer om hur du ansöker om bevis här.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Är du nyfiken på Västervik, besök den här länken! https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOC 50-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Sofia Solenback, enhetschef sofia.solenback@vastervik.se 010-355 53 19 Jobbnummer
9984144