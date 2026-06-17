Undersköterska
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Ale Visa alla undersköterskejobb i Ale
2026-06-17
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Ale
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Närhälsan Älvängen vårdcentral är en stabil och välfungerande enhet med kompetenta och erfarna medarbetare. Hos oss är cirka 7 700 patienter listade. Vi erbjuder en bred verksamhet med lättakut, planerad läkarmottagning, BVC samt flera sköterskemottagningar, bland annat inom diabetes och astma/KOL. På vårdcentralen finns även ett psykosocialt team med psykolog, KBT‐terapeut och rehabkoordinator. Vårt BVC ligger i nybyggda lokaler och ingår i Älvbarnens familjecentral i Älvängen.
Älvängen är en trivsam och växande ort med goda kommunikationer. Vårdcentralen ligger centralt, nära Göta älv och med närhet till både tåg och buss, vilket gör pendlingen smidig från både Göteborg och Trollhättan.
Vi arbetar aktivt med utvecklings- och förbättringsarbete för att möta patienternas behov. Här värdesätter vi gott bemötande, nära samarbete och en arbetsmiljö där både medarbetare och patienter ska trivas. Läs gärna mer om Närhälsans förmåner och möjligheter på vår hemsida: narhalsan.se
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande där patienten står i fokus. Arbetet består bland annat av självständigt arbete i laboratoriet med provtagning och kontroller. Du kommer assistera läkare vid sårskador och enklare operationer samt utföra vanligt förekommande undersökningar, så som blodtrycksmätning och EKG-undersökning. Även arbetsområden som såromläggningar, suturtagning och att ansvara för egen mottagning kan komma att ingå. Du kommer arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen. Förrådsbeställning och iordningställande av undersökningsrum ingår i det dagliga arbetet. Vi arbetar i journalsystemet Asynja Visph.
Om dig
Du har dokumenterad utbildning till undersköterska.
Du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral samt venös provtagning.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med såromläggning, suturtagning, blodtrycksmätning och att driva egen undersköterskemottagning.
Tidigare erfarenhet av receptionsarbete är önskvärt då visst arbete kan vid överenskommelse förläggas i receptionen.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och har en naturlig förmåga att samarbeta med kollegor och övriga kontakter i ditt arbete. Arbetsbelastningen är varierande och stundvis hög, det är därför viktigt att du har en god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter samt vara flexibel.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Svenstorpsvägen 1 (visa karta
)
446 37 ÄLVÄNGEN Arbetsplats
Närhälsan Älvängen vårdcentral Kontakt
Anne-liz Hjelte, Kommunal 010-4415042 Jobbnummer
9967104