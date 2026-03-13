Undersköterska
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Akutmottagningen
Vi erbjuder ett roligt, utvecklande och stimulerande arbete på Gotlands enda akutmottagning!
Visby lasarett är ett av Sveriges minsta akutsjukhus och det enda på Gotland.
Vi tar emot patienter i alla åldrar inom samtliga medicinska och opererande specialiteter. Vill du lära dig mycket om mycket och utvecklas inom din profession? Då är du välkommen att söka jobb hos oss!
På akutmottagningen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor samt läkare från sjukhusets övriga kliniker. Vi satsar på kompetensutveckling och erbjuder såväl interna som externa utbildningar - TrSS och ENPC för att nämna några. Trygg och utbildad personal skapar nöjda medarbetare och förutsättningar för vård av hög kvalitet.
Är du nyfiken på vår verksamhet och vill bli en av oss? Vill du hospitera? Hör av dig! Vi söker just nu två undersköterskor för vikariat. Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Att arbeta som undersköterska på akutmottagningen i Visby är roligt, utvecklande och stimulerande! Arbetet innefattar bland annat att bistå sjuksköterska och läkare i triage och omhändertagande av patienter med akuta sjukdomstillstånd och skador.
Vi erbjuder successivt ökat ansvar med möjlighet till eget ansvarsområde.
Vem är du?
Du som söker är undersköterska med yrkesbevis och tidigare erfarenhet av arbete inom somatisk akutsjukvård.
Din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat. Eftersom vi arbetar nära varandra har du lätt för att samarbeta. Du har en vilja att utvecklas, vill lära dig mer och delar med dig av kunskap.
Vi är måna om att hitta rätt person till vår arbetsgrupp och lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Akutmottagning Kontakt
Erika Adman, tf biträdande enhetschef 0498-268082 Jobbnummer
9796495