Undersköterska
Öron- näs- halskliniken, Region Jönköpings län
Vill du arbeta i en specialiserad verksamhet med varierande arbetsuppgifter och ett starkt teamfokus? Nu söker vi en undersköterska till vår öron-, näs- och halsmottagning inom Region Jönköpings län. Hos oss står patienten i centrum och vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, säker och professionell vård med hög kvalitet. Varmt välkommen med din ansökan till oss på öron-, näs- och halskliniken!
Rollen som undersköterska
Som undersköterska på öron-, näs- och halsmottagningen får du ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och andra yrkeskategorier. Dina arbetsuppgifter innefattar framförallt att assistera läkarna vid undersökningar och mottagningsoperationer. Arbetet omfattar både planerad och akut verksamhet. Administrativa uppgifter ingår som en naturlig del av arbetet och utförs i våra digitala system.
Du bidrar till en trygg och välfungerande mottagning genom god instrumenthantering samt att hålla behandlingsrum i ordnat skick. Som undersköterska hos oss får du även egna ansvarsområden som en naturlig del av teamets gemensamma arbete.
Eftersom öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik arbetar du på alla våra tre mottagningar (Jönköping, Eksjö och Värnamo) med basplacering i Jönköping. Resorna mellan sjukhusen görs på arbetstid med tjänstebilar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du arbetar dagtid på vardagar.
Din blivande arbetsplats
Öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik som bedriver verksamhet på alla tre sjukhusen i Region Jönköpings län. Våra medarbetare tar hand om patienter med sjukdomar och skador i
öron-, näs- och halsområdet. Vi erbjuder vård med hög patientsäkerhet och god tillgänglighet på våra öron-, näs- och halsmottagningar, audionommottagningar och sömnapnémottagningar. Vi värnar om vår goda arbetsmiljö och vår målsättning är att erbjuda specialistvård med god kvalitet och tillgänglighet.
Du är utbildad undersköterska med några års arbetslivserfarenhet, gärna med erfarenhet från omvårdnadsarbete inom akut verksamhet. Om du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic ser vi det som meriterande. B-körkort är ett krav.
Som person har du lätt för att samarbeta och förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter, du trivs med varierande arbetsuppgifter och har en positiv inställning till ditt arbete. Du är kvalitetsmedveten, tar initiativ och ansvar för egna arbetsuppgifter men även för helheten. Du är trygg i din yrkesroll och har framåtanda med intresse för utveckling och lärande. Hos oss blir du en del av ett team, samtidigt som du måste kunna arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Öron-, näs- och halskliniken är en verksamhet som strävar efter att ständigt utvecklas och förbättras för att höja kvaliteten på omhändertagandet av våra patienter. Vi vill verka för ett gott arbetsklimat där allas delaktighet är viktig. Du blir del av en arbetsgrupp med god gemenskap där vi värdesätter varandras kunskaper.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Lilja, biträdande verksamhetschef och tillförordnad vårdenhetschef, jenny.lilja@rjl.se
, 073-21 78 273. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag är den 24 februari 2026.
I och med att undersköterska från och med 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du att få ange i din ansökan om du har ansökt om skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ansökt om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
Vänligen bifoga CV med din ansökan. Observera att vi tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna är det viktigt att du ger en rättvisande bild av dig själv.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/). Så ansöker du
