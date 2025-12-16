Undersköterska

Gislaveds kommun / Undersköterskejobb / Gislaved
2025-12-16


Publiceringsdatum
2025-12-16

Beskrivning
I norra kommundelen finns vård- och omsorgs boendena Vitsippan och Hestragården.

Verksamheten består av permanentboende i form av vårdbostäder och korttidsvård. Nu söker vi dig som vill vara med och driva god vård och omsorg för äldre i detta område.

Tjänsten kräver flexibilitet, självständighet och att du snabbt kan anpassa dig efter nya förutsättningar. Vi tillämpar inga delade turer.

Det är viktigt att du har ett intresse av att hjälpa andra och att du i ditt bemötande är lugn, lyhörd och kommunikativ. Respekt för olikheter och alla människors lika värde är grundläggande. Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling.

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med personcentrerad omvårdnad, uppmuntrar till självständighet, delaktighet och skapar en meningsfull vardag tillsammans med individen.

Du är en viktig del av det multiprofessionella teamet kring den äldre personen. Förutom undersköterska finns aktiveringspersonal, servicepersonal, sjuksköterska och rehabpersonal.

Kvalifikationer
Du ska ha gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, hälso- och sjukvård eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.

Rekryteringen sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/463".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gislaveds kommun (org.nr 212000-0514)

Arbetsplats
Avdelningen för vård- och omsorgsboende, Vårdbostäder Norr 2

Kontakt
Madelene Turcinovic Sjöblom
0371-82961

Jobbnummer
9645972

