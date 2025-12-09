Undersköterska
Vi på Smålands hemvård söker en duktig och lyhörd undersköterska/vårdbiträde som vill arbeta med oss. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor, är serviceinriktad och positiv. Vi lägger stor vikt vid bemötande, självständighet, samarbetsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande i kontakten med medborgaren, anhörig/närstående, arbetskamrater och andra enheter.
Vill du bidra att de äldre får en meningsfull vardag och vård och omsorg av hög kvalitet. Är du ansvarstagande och självständig i ditt arbete samtidigt som du ser värdet av ett nära samarbete kollegor emellan ? Då är det dig vi söker.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: slhemvard@gmail.com Arbetsgivare Smålands hemvård AB
