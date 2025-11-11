Undersköterska

Ögonspecialisterna i Malmö AB / Undersköterskejobb / Malmö
2025-11-11


Visa alla undersköterskejobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ögonspecialisterna i Malmö AB i Malmö

Vi söker en engagerad och noggrann undersköterska till vår mottagning i Malmö. Tjänsten kan anpassas som heltid, deltid eller timanställning.
Du kommer att arbeta med patientmottagning, assistera vid undersökningar och bidra till ett tryggt och professionellt omhändertagande. Lokal utbildning ingår, så du behöver inte ha tidigare erfarenhet av ögonsjukvård - det viktigaste är ditt intresse, din noggrannhet och ditt goda bemötande.
Välkommen till ett trivsamt team med fokus på kvalitet, omtanke och utveckling!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Jobb@osim.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ögonspecialisterna i Malmö AB (org.nr 556971-4339), http://www.osim.se
Fågelbacksgatan 9 B (visa karta)
217 44  MALMÖ

Jobbnummer
9600012

Prenumerera på jobb från Ögonspecialisterna i Malmö AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ögonspecialisterna i Malmö AB: