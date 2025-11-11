Undersköterska
Vi söker en engagerad och noggrann undersköterska till vår mottagning i Malmö. Tjänsten kan anpassas som heltid, deltid eller timanställning.
Du kommer att arbeta med patientmottagning, assistera vid undersökningar och bidra till ett tryggt och professionellt omhändertagande. Lokal utbildning ingår, så du behöver inte ha tidigare erfarenhet av ögonsjukvård - det viktigaste är ditt intresse, din noggrannhet och ditt goda bemötande.
Välkommen till ett trivsamt team med fokus på kvalitet, omtanke och utveckling!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Jobb@osim.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ögonspecialisterna i Malmö AB
(org.nr 556971-4339), http://www.osim.se
