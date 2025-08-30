Undersköterska!
2025-08-30
Vill du arbeta inom vård och omsorg och göra en verklig skillnad i våra äldre Malmöbors liv? Vi söker undersköterskor till flera olika verksamheter inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Denna annons avser samtliga lediga tjänster som undersköterska, både tillsvidaretjänster och vikariat som överstiger 6 månader.
Just nu har vi störst behov inom Hemtjänsten, både för dag- och kvällspass.
Välj därför gärna detta alternativ!
Observera att antalet lediga tjänster kan variera över tid utifrån verksamheternas aktuella behov.Publiceringsdatum2025-08-30Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska kommer du att hjälpa och stötta brukare med omvårdnadsinsatser anpassade efter deras individuella behov. Arbetet kan komma att inkludera:
• Personlig omvårdnad (hjälp med påklädning, dusch, toalettbesök, etc.).
• Medicinska insatser på delegation av legitimerad personal.
• Matlagning, städning, inköp och tvätt.
• Dokumentation.
• Kontakt med anhöriga och andra professionella grupper inom vården.
Du kommer även att motivera och stimulera brukarna för att hjälpa dem att klara av så mycket som möjligt på egen hand. Arbetet innebär nära samarbete med hemsjukvård, rehabilitering, biståndshandläggare och andra professioner inom förvaltningen.
De som går vidare till nästa steg i processen, får genomföra en digital intervju via Hubert AI.
I detta steg väljer du vilken verksamhet inom vård och omsorg du är intresserad av.
Verksamheter att välja på:
• Hemtjänst: Du hjälper brukare i hemmet med matlagning, påklädning, personlig hygien och andra omvårdnadsinsatser. Arbetet sker självständigt och du tar dig runt med cykel eller bil. Arbetspass erbjuds dag (07:00-15:30), kväll (15:00-23:00)
• Vård- och omsorgsboende: Du ger omvårdnad och tillsyn på våra boenden, inklusive personlig hygien, matberedning och aktiviteter. Arbetstiderna är både dag och kväll (06:45-16:00 eller 12:00-22:00) dvs. man ska kunna arbeta både dag och kväll.
Observera att vi just nu har störst behov inom Hemtjänsten, både för dag- och kvällspass.
Då alla våra behov matchas mot sökande från denna annons hanterar vi ansökningar löpande och rekryterar utifrån verksamheternas aktuella behov som varierar över tid.
För en översikt över våra verksamheter kan du se kartan här: https://bit.ly/KartaMalmöKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Bevis om skyddad yrkestitel (undersköterska) från Socialstyrelsen eller intyg från arbetsgivare att du hade en fast anställning som undersköterska 1/7 2023.
• Erfarenhet inom vård och omsorg är ett krav på korttidsboende samt natt- och dagverksamhet. I hemtjänst och på vård- och omsorgsboende, är erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdomar eller personcentrerad omvårdnad meriterande.
• God digital förmåga - Dokumentation av händelser kring vårdtagare är en viktig del av arbetet, därför är det viktigt att du har förmågan att hantera digitala system.
Tidigare erfarenhet av LifeCare, Procapita, Flexite och Senior Alert och/eller BPSD är meriterande.
• Kan cykla/Har körkort - Om du vill arbeta i hemtjänst så behöver du kunna cykla och i vissa fall ha B-körkort.
• Kommunikativ och har god samarbetsförmåga - För att kunna upprätthålla god kontakt med brukarna och deras anhöriga, samt ett gott samarbete med kollegor krävs att du arbetar bra med andra människor. I arbetet kommer du möta malmöbor och kollegor från olika kulturer Det är därför viktigt att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Du kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt och har en god kommunikativ förmåga.
• Flexibel och lösningsfokuserad - Arbetet kan innebära snabba omställningar och kräver förmåga att fokusera på rätt saker, prioritera, omprioritera och hantera förändrade förutsättningar.
• Serviceinriktad - Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående med ett intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
• Svenska - Goda språkkunskaper i tal och skrift, är nödvändiga för att kommunicera med kollegor, brukare och anhöriga, flerspråkighet är meriterande.
Viktig information
När du söker jobb hos oss kommer vi att be om ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära detta utdrag via en blankett på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag visar du det för den rekryterande chefen. Tänk på att polisens handläggningstid kan variera, så beställ utdraget i samband med din ansökan.
Om arbetsplatsen
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är Malmö stads näst största förvaltning, med uppdrag att möta både dagens och framtidens vårdbehov. Med engagemang och hjärta förenklar vi vardagen för tiotusentals Malmöbor. Följ oss gärna på Instagram.
Malmö stad vill att våra medarbetare speglar den mångfald som finns i befolkningen och välkomnar sökande som kan bidra till att möta Malmöbornas behov.
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö stad har 14 förvaltningar som tillsammans bygger välfärd och en hållbar framtid. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en smart, inkluderande stad i hjärtat av Europa. Läs mer om oss som arbetsgivare, vår lönestatistik, och mer, på malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare eller vikariat på minst 6 månader heltid (du väljer vilket)
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 50
Tillträde: Enligt överenskommelse
Observera att i denna rekrytering gäller inte anställning på vikariat under 6 månader, timanställning eller på deltid.Övrig information
Digital urvalsprocess
För att göra vår urvalsprocess smidig och modern kommer vi att använda digitala urvalsmetoder. Vi i Malmö stad samlar inte längre in personligt brev, fokusera istället på att ha ett uppdaterat CV och förbered dig på eventuella digitala tester och intervjuer.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig läsa HÄR.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
