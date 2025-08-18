Undersköterska
Agera Kbt AB / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agera Kbt AB i Göteborg
AGERA omsorg är en hemtjänstutförare i Göteborg. Vår vision är att ge ett tydligt bidrag till svensk vård och omsorg. Vi vill vara det självklara förstahandsvalet till personer med behov av hemtjänst, och visa hur kombinationen av evidensbaserade metoder och en individuell centrerad vård och omsorg kan ha en avgörande positiv betydelse i den enskildes vardag och upplevelse av välbefinnande.
Vår målsättning är att bedriva Göteborgs bästa hemtjänst med hjälp av de bästa medarbetarna. Vi strävar efter att du som medarbetare mår bra på jobbet och trivs på arbetsplatsen. Vi bemöter varandra med respekt och tar gemensamma ansvar för verksamheten. Med ett gott samarbete klarar vi utmaningar tillsammans.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar utifrån "Individuell centrerad" förhållningssätt för att ge en god vård och trygg omsorg till våra kunder. Du kommer att utföra omvårdnadsarbete utifrån kundens önskan, behov och beviljat biståndsbeslut, enligt gällande riktlinjer och lagstiftningen. Dokumentation, rapportering och även delegerade arbetsuppgifter från hemsjukvården ingår i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gått omvårdnadsprogrammet eller motsvarande utbildning och erfarenhet inom hemtjänst. Vi söker främst personal för kvällar och helger
Vi söker även medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet inom funktionshinder. Du är utbildad Stödpedagog eller under utbildning alt har likvärdig pedagogisk utbildning.
Du är flexibel och ansvarstagande och vill arbeta både självständigt och i ett team med varierande arbetsuppgifter. Du kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och i skrift.
Vi jobbar löpande med intervjuer så välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: jobb@ageraomsorg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Agera Kbt AB
(org.nr 556962-2185)
Storgatan 41 (visa karta
)
411 38 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Agera Omsorg Jobbnummer
9462453