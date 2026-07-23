Undersköterska, 100% tjänst tillsvidare
Ale kommun / Undersköterskejobb / Ale Visa alla undersköterskejobb i Ale
2026-07-23
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Vi söker 1 ny medarbetare för tillsvidareanställning på 100%.
Om arbetsplatsen
Backaviks särskilda boende drivs i intraprenadform, vilket innebär att du som medarbetare och våra hyresgäster har en hög delaktighet och stor påverkan på verksamheten och dess innehåll. Hyresgäster erbjuds att ingå i olika sammanhang, exempelvis att delta i rekrytering eller delta i teamträffar som består av en tvärprofessionell arbetsgrupp.
Fokus i intraprenaden ligger på hyresgästernas trivsel, medarbetarnas arbetsglädje och en trivsam ute- och innemiljö.
Backavik består av 40 lägenheter med tre avdelningar med inriktning demens och en avdelning med inriktning somatik. Alla medarbetare hos oss har genomgått utbildning och certifiering av modellen Stjärnmärkt (personcentrerad vård med ett högt självbestämmande), som ny medarbetare kommer även du att få gå utbildningen. Vi arbetar kontinuerligt med BPSD, riskbedömningar och uppföljningar. Omsorgshandledare finns som stöd i ditt vardagliga arbete.
Alla hyresgäster ska ges möjlighet att "leva så länge man lever" under trygga och lustfyllda former. Stor vikt läggs därför på att det erbjuds aktiviteter med varierande innehåll. Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
På vårt boende utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt, salutogent och professionellt förhållningssätt, där individens självbestämmande är i fokus.
I arbetet ingår även att vara kontaktperson, upprätta genomförandeplaner, utföra ordination och delegerade uppgifter från hemsjukvården, rapportera, dokumentera i journal samt upprätta avvikelser vid behov.
På Backavik kommer du även att ingå i en intraprenadgrupp (arbetsgrupp) som ansvarar för olika områden, kvalitet/schema, mat/beställning, aktivitet och design/arbetsglädje. Det är i intraprenadgrupperna som en stor del av vårt gemensamma utvecklingsarbete sker.
Vi samarbetar i hela huset.
Schema, kvällstjänstgöring och tjänstgöring varannan helg.Kvalifikationer
Du har utbildning som undersköterska, behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Vi söker dig som vill vara med att utveckla äldreomsorgen. Att arbeta tillsammans med människor är både stimulerande och roligt för dig. Du tycker om att arbeta i grupp, vara engagerad och ansvarstagande, samtidigt som du känner dig trygg i att arbeta självständigt.
Vi söker dig som har ett gott bemötande och professionellt förhållningssätt.
Vi ser gärna att du är nyfiken och öppen för nya möjligheter och vill vara delaktig i utvecklingsarbete.
Att kunna samarbeta med kollegor, andra professioner och chef är en förutsättning för ett gott arbetsklimat och för ett bra resultat för hyresgästerna!
Det är meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen samt god datorvana.Övrig information
Som anställd i Ale kommun har du friskvårdsbidrag, tillgång till Falck Healthcare samt möjlighet att hyra stuga på Gullholmen till förmånligt pris.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Vi tillämpar språktest som en del i bedömningen, vid anställning. I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vid ett erbjudande om anställning behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Cathrine Miller cathrine.miller@ale.se 0303-703733 Jobbnummer
10010017