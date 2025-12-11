Undersköterska 100% till Ugglans särskilda boende
2025-12-11
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!Arbetsuppgifter
Verksamheten är ett särskilt boende för personer med någon form av demenssjukdom. Arbetet utförs med den enskilde personens individuella behov i centrum enligt ett salutogent och stödjande förhållningssätt.
Som undersköterska hos oss utför du insatser i form av vård och omsorg till brukare. Du är ett stöd för brukarna i deras dagliga liv, t.ex när det gäller hjälp med hygien, måltider och sociala aktiviteter. Du kommer att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom medicinhantering. Dokumentation är en viktig del i arbetet och du för journal och dokumenterar enligt gällande rutiner. Du kommer även samverka i teamet med kollegor och chef, men också andra proffessioner som sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Du kommer att ha möjlighet att ha inflytande på dina arbetstider genom att lägga ett påverkningsbart schema i samråd med dina kollegor där arbetstiderna utgår från verksamhetens behov. Viss tid av schemalagd arbetstid är resurstid där man täcker upp för t.ex frånvarande kollegor. Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, kunnig och har ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor. Du är ansvartagande, empatisk och har god samarbetsförmåga, men kan också se vad som behöver göras och tar egna initiativ.
Formellt har du avslutad och godkänd utbildning från Vård och omsorgsprogrammet på gymnasienivå, eller motsvarande utbildning som uppfyller Socialstyrelsens krav för undersköterskekompetens.
Bifoga betyg eller yrkesbevis.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då dokumentation och kommunikation med boende och anhöriga är en central del av arbetet
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen, gärna från särskilt boende och demensvård, är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Vi erbjuder dig tillsvidareanställning 100%, med tillträde efter överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vid anställning krävs utdrag ur Polisens belastningsregister.
Sista ansökningsdag 2026-01-07 Ersättning
Lönen är individuell, ange löneanspråk.
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.

