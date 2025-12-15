Undersköterska - Vi söker dig till Radiologi!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Radiologin erbjuder dig en utvecklande och kreativ arbetsplats med trevliga möten mellan kollegor, patienter och deras anhöriga.
Verksamheten är en viktig del i vårdkedjan, vilket innebär att du kommer träffa många olika patienter från olika verksamheter och flöden på hela sjukhuset. Verksamheten är högteknologisk och utvecklas ständigt för att bättre möta dagens och framtidens utmaningar.
Radiologin är lokaliserad till Sahlgrenska-, Östra- och Mölndals sjukhus men ingår i ett gemensamt verksamhetsområde för att främja samarbete.
Läs mer om oss här:
Radiologi - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vad erbjuder vi?
Patientmöten, teamarbete och att vi jobbar med den senaste tekniken kommer att göra ditt jobb spännande och utvecklande. Inom radiologin lär vi oss mycket av varandra då vi har med oss olika erfarenheter och bakgrund. Det är viktigt för oss att känna arbetsglädje och att trivas med kollegorna.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du i team med röntgensjuksköterska och läkare. Tillsammans arbetar ni utifrån de olika kompetenserna ni har men också utifrån patientens unika förutsättningar och behov. I ditt arbete kommer det att ingå att förbereda och assistera vid röntgenundersökningar med främsta uppgift att se till att patienten har det bra före, under och efter undersökningen. Vår verksamhet bedrivs dygnet runt och det innebär att du kommer att arbeta dygnets alla timmar.
Om dig
Du är utbildad undersköterska, gärna med några års erfarenhet inom yrket. Erfarenhet av arbete på sjukhus/inom akutsjukvård/radiologi ses som mycket meriterande. Tillsammans med oss vill du driva radiologin framåt i en spännande utveckling. Det är värdefullt för oss att du har ett driv att ständigt utveckla dina förmågor och arbetssätt.
Som undersköterska ska du vara trygg och stabil. Du behöver även kunna vara flexibel och kreativ för att anpassa arbetet till ett varierande tempo. Du trivs att samarbeta med andra och är bra på att kommunicera vilket är en stor del av arbetet inom radiologin, då du har mycket kontakter med både patienter och annan personal på sjukhuset. Det är viktigt att du som börjar hos oss har både intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och leverera arbete av god kvalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
