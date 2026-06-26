Undersköterska - särskilt boende
Karlsborgs kommun / Undersköterskejobb / Karlsborg Visa alla undersköterskejobb i Karlsborg
2026-06-26
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Vi söker dig som vill bidra till en trygg och meningsfull vardag för våra äldre – med värme, professionalism och gott samarbete.
Arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Karlsborg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har ca 250 medarbetare.
Vi har behov av att rekrytera två undersköterskor till tillsvidareanställningar på Haganäsets äldreboende, med placering på Säbo somatik respektive Säbo demens. Följ gärna med på digitalt studiebesök inom äldreomsorgen i Karlsborgs kommun via länkad film. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära de äldre med fokus på att stärka deras självständighet och välmående. Du bidrar med stöd i det dagliga livet, både när det gäller personlig omvårdnad, serviceinsatser och social omsorg, alltid anpassat efter varje individs behov och önskemål. Du skapar trygghet och ger vård av hög kvalitet, och utför även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, exempelvis träningsmoment, läkemedelshantering och såromläggningar.
Arbetet innebär även att ta del av både muntlig och skriftlig information, samt att dokumentera i vårt verksamhetssystem Viva. På vår enhet är ett respektfullt bemötande och individens rätt till självbestämmande en självklar del av vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller utbildar dig till undersköterska och har ett genuint engagemang för äldreomsorg. Det är meriterande att du har erfarenhet av liknande arbete. Du bemöter människor med värme, respekt och integritet, och har lätt att anpassa ditt arbetssätt efter den äldres behov och dagsform.
För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande, initiativrik och ha god samarbetsförmåga. Du är professionell i ditt bemötande, samtidigt som du visar lyhördhet och en vilja att bidra till en meningsfull och trygg vardag för våra boende.
Bra att veta
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Karlsborgs kommun använder vi oss av rekryteringsverktyget Varbi. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Varbi genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Rekrytering sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Karlsborgs kommun är en rökfri arbetsplats och tillämpar rökfri arbetstid.
Tjänsten förutsätter godkänt registerutdrag som visas upp innan anställning.
Vid önskan om facklig kontakt, finns kontaktuppgifter på kommunens hemsida.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 550 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt Instagramkonto Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs Kommun
(org.nr 212000-1629), https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Storgatan 16 (visa karta
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546 82 KARLSBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen, Säbo somatik Kontakt
Senada Sakic 0505-17138 Jobbnummer
9981145