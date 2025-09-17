Undersköterska - Björkmossens vård och omsorgsboende
Björkmossens vård och omsorgsboende söker undersköterskor som vill vara med och utveckla verksamheten och utvecklas tillsammans med oss.
Din dag på arbetet
Du arbetar som professionell undersköterska genom ett kontaktmannaskap som ger den boende trygghet och kontinuitet i omsorgen. Du hjälper och stöttar boende med allt som de behöver i sitt dagliga liv och skapar en meningsfull vardag utifrån de individuella förutsättningar samt önskemål som finns beskrivet i genomförandeplanen. Du vill och verkar för att den boende ska stå i fokus och du strävar efter att vara nyfiken på hur bra omsorg formas i samarbetet med anhöriga. Social dokumentation och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår också i dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att våra medarbetare har goda kunskaper om Socialtjänstlagen och att du intresserad av att utveckla verksamheten till det bättre med goda idéer och gott samarbete. Du kommer ingå i ett team med övriga professioner som arbetar i verksamheten och vi förutsätter att du bidrar med ditt engagemang, dina kunskaper och erfarenheter.
Vem är du?
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska och ser gärna att du har erfarenhet från äldreomsorg.
• Det är viktigt att du kan läsa och förstå dokumentation och ordinationer samt dokumentera enligt SoL och HSL.
• Arbetet kräver att du kan arbeta obekväma arbetstider såsom kvällar och helger.Dina personliga egenskaper
• Du tycker om att arbeta med äldre och ser helheten i omsorgen.
• Du tar eget ansvar och samarbetar med kollegor, arbetsledning och anhöriga.
• Du är nyfiken och visar mycket engagemang.
• Ett gott bemötande är självklart för dig och du vill vara med och utveckla äldreomsorgen enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
• Att anpassa arbetsdagen efter boendes behov är en självklarthet för dig och du är flexibel utifrån verksamhetens behov.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Björkmossens vård och omsorgsboende är beläget i Ritorp, naturnära och busshållplats finns i anslutning till arbetsplatsen. Vi är ca 60 medarbetare och hos oss bor 57 boende.
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
