Underrättelseoperatörer till Häktet Sollentuna
Kriminalvården, Häktet Sollentuna / Kriminalvårdarjobb / Sollentuna Visa alla kriminalvårdarjobb i Sollentuna
2026-02-21
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Sollentunas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/sollentuna/#verksamhet
Verksamhetsområde Sollentuna omfattar häktet Sollentuna och häktesfilialen Jakobsberg. Drygt 450 medarbetare och 15 chefer förvaltar, leder och utvecklar en verksamhet som tar emot ca 370 häktade. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. För de intagna finns möjlighet till sysselsättning i praktisk arbetsträning, studier och annan strukturerad verksamhet.
Häktet Sollentuna tillhör Region Stockholm och är ett av landets större säkerhetshäkten där den ena dagen aldrig den andra lik. Häktet är beläget vid Sollentuna centrum och i nära anslutning till pendeltågsstationen. Från centrala Stockholm till Sollentuna tar det cirka 16 minuter med pendeltåg.Publiceringsdatum2026-02-21Arbetsuppgifter
Som underrättelseoperatör på VO Sollentuna handlar arbetsuppgifterna i huvudsak om att insamla, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att förbättra bedömningen av intagna ur risk- och säkerhetsperspektiv. Du kommer att arbeta tillsammans med den lokala säkerhetsfunktionen med såväl lokalt, regionalt och centralt formulerade uppdrag.
I arbetsuppgifterna ingår även samarbete med externa myndigheter. Underrättelseoperatören ska på ett aktivt och självständigt sätt producera underrättelseprodukter inom ansvarsområdet, tillgodose det lokala behovet av operativ underrättelseverksamhet samt stödja den centrala underrättelsefunktionen.
Resor kan förekommer i tjänsten.
Om du blir kallad till intervju kommer dessa att ske fysiskt på plats på Häktet Sollentuna Torsdag den 9 april 2026.Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse och engagemang för informationssäkerhet samt säkerhets- och underrättelsefrågor. Du har god analytisk förmåga och tar ansvar för din uppgift för att uppnå önskat resultat. Dina beslut grundas på korrekta avvägningar och du agerar alltid med verksamhetens bästa i fokus. Då du kommer att ha mycket kontakter, såväl internt som externt, är det av stor vikt att du har god samarbetsförmåga och förstår vikten av goda yrkesmässiga relationer i alla sammanhang.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I din ansökan önskar vi att du förtydligar din relevanta arbetslivserfarenhet och kunskap, eftersom att det är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Flerårig relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis underrättelse eller annan arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* God IT-kunskap
* Svenskt medborgaskap
Det är meriterande om du har:
* Välmeriterad tjänstgöring inom en renodlad underrättelsefunktion i en bearbetning eller analysroll
* Erfarenhet från Kriminalvårdens verksamhet eller från annan del av rättsväsendet
* Relevant högskoleutbildning företrädesvis inom statskunskap, beteendevetenskap, teknik, juridik eller pedagogik
* Utbildning inom underrättelseverksamhet
* Erfarenhet av intern och extern samverkan samt god kännedom om samverkande myndigheters uppdrag
* Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete i relationsdatabaser
* Övriga relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
