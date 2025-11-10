Underrättelseoperatör till verksamhetsområde Kristianstad
2025-11-10
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kristianstad/#verksamhet

Publicering: 2025-11-10

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med uppdrag relaterade till underrättelseverksamhet, informationssäkerhet och säkerhetsfrågor. Arbetsuppgifterna handlar om att inhämta och bearbeta information i syfte att stödja beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Du kommer att arbeta aktivt och självständigt med att producera underrättelseprodukter inom ansvarsområdet för att tillgodose myndighetens underrättelsebehov. Tjänsten innebär att du även kommer att samverka med externa myndigheter.
Utbildningsstart v 11 som pågår i 5 veckor på annan ort. Mer information om detta kommer vid intervjutillfälletKvalifikationer
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
* Flerårig relevant arbetslivserfarenhet.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* God datorvana och IT-kunskap.
* B- körkort.
Det är meriterande om du har:
* Relevant högskoleutbildning företrädesvis inom statskunskap, beteendevetenskap, juridik eller pedagogik.
* Erfarenhet av underrättelsearbete.
* Erfarenhet från Kriminalvårdens verksamhet eller från annan del av rättsväsendet.
* Erfarenhet av intern och extern samverkan samt god kännedom om relevanta samverkande myndigheters uppdrag.
* God förmåga att strukturera information och placera den i en rätt kontext med väl avvägda slutsatser.
* God kommunikations- och samverkansförmåga.
* Relevanta språkkunskaper.
* Underrättelseutbildning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Kriminalvården strävar efter ökad mångfald och jämn könsfördelning. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Ditt arbetsområde kommer att vara Kriminalvårdens verksamheter i Kristianstad, mer information om detta kommer vid intervjutillfället.
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetet sker på plats. Möjligheten till distansarbete finns inte i dagsläget, men kan komma att övervägas längre fram.
Intervjuer kommer ske under vecka 50 - 8/12, 11/12 och 12/12.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
