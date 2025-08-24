Underrättelseoperatör till Skänninge anstalt och häkte - Tillsvidareanställ
2025-08-24
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skänninges verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skanninge/#verksamhetPubliceringsdatum2025-08-24Arbetsuppgifter
Som Underrättelseoperatör på Skänningeanstalten har du en strategisk-operativ roll med syfte att förbättra bedömningen av intagna ur både ett risk- och säkerhetsperspektiv. Du kommer på ett aktivt och självständigt sätt producera underrättelseprodukter inom ditt ansvarsområde, tillgodose det lokala behovet av operativ underrättelseverksamhet och stödja den centrala underrättelsefunktionen.
Ditt arbete innefattar främst hantering av underlag genom att samla in, sammanställa, analysera och värdera information, som du sedan förmedlar vidare till behörig part tillsammans med rekommendationer baserade på dina slutsatser. Du kommer ingå i ett team om tre, där ni tillsammans arbetar med uppdrag på både lokal, regional och central nivå. En stor del av rollen innefattar därför att samverka både med den lokala säkerhetsfunktionen och med externa myndigheter.
Observera att resor i tjänsten förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse och engagemang för informationssäkerhet samt säkerhets- och underrättelsefrågor. Du har god analytisk förmåga och tar ansvar för din uppgift för att uppnå önskat resultat. Dina underlag grundas på korrekta avvägningar och du agerar alltid med verksamhetens bästa i fokus. Då du kommer att ha mycket kontakter, såväl internt som externt, är det av stor vikt att du har god samarbetsförmåga och förstår vikten av goda yrkesmässiga relationer i alla sammanhang.
Vi vill att du har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
• Flerårig arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Goda IT-kunskaper.
• B-körkort.
• Svenskt medborgarskap (men du får gärna ha utländsk bakgrund).
Det är meriterande om du också har:
• Välmeriterad tjänstgöring inom en underrättelsefunktion. -
• Erfarenhet från Kriminalvårdens verksamhet eller från annan del av rättsväsendet.
• Relevant högskoleutbildning företrädesvis inom statskunskap, beteendevetenskap, teknik, juridik eller pedagogik.
• Utbildning inom underrättelseverksamhet.
• Erfarenhet av intern/extern samverkan liksom god kännedom om samverkande myndigheters uppdrag.
• Erfarenhet av arbete i relationsdatabaser.
• Övriga relevanta språkkunskaper.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Lev, bo och arbeta i Mjölby! Läs mer här: https://www.mjolby.se/bygga-bo-miljo/flytta-till-mjolby
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
