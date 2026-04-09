Underrättelseoperatör till Anstalten Mariefred
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Mariefreds verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/mariefred/#verksamhetPubliceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Som underrättelseoperatör samlar, analyserar och värderar du information för att stärka Kriminalvårdens risk- och säkerhetsbedömningar.
Genom strukturerad analys bidrar du till en tydligare lägesbild och ett effektivt säkerhetsarbete.
Du arbetar nära den lokala säkerhetsfunktionen och deltar i uppdrag på lokal, regional och central nivå, ofta i samverkan med externa myndigheter och andra aktörer. Rollen innebär att du självständigt och tillsammans med andra producerar underrättelseprodukter, tillgodoser det lokala behovet av operativ underrättelseverksamhet och stödjer den centrala underrättelsefunktionen.
Vi söker nu en underättelseoperatör till anstalten Mariefred, tjänsten kan innebära uppdrag utanför det egna verksamhetsområdet och resor förekommer.
Intervjuer för tjänsten är inplanerade under v. 20, 11-12 maj på anstalten Mariefred. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
- Flerårig relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis underrättelse eller annan arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- God IT-kunskap
- Svenskt medborgarskap
- B-körkort
Det är även meriterande med:
- Välmeriterad tjänstgöring inom en renodlad underrättelsefunktion i en bearbetning eller analysroll
- Erfarenhet från Kriminalvårdens verksamhet eller från annan del av rättsväsendet
- Relevant högskoleutbildning företrädesvis inom statskunskap, beteendevetenskap, teknik, juridik eller pedagogik
- Utbildning inom underrättelseverksamhet
- Erfarenhet av intern och extern samverkan samt god kännedom om samverkande myndigheters uppdrag
- Erfarenhet av arbete i relationsdatabaser
- Övriga relevanta språkkunskaper Övrig information
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Mitt, VO Mariefred Kontakt
Rebecca Appel rebecca.appel@kriminalvarden.se +46765502125 Jobbnummer
9843424