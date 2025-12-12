Underläkare till Vårdcentralen Tannefors
2025-12-12
Vi har nu behov av förstärkning framöver och söker underläkare för vikariat.
Har du rätt kompetens och motivation för att vara med och bidra? Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vårdcentralen Tannefors finns cirka 10 minuters promenadväg från centrala Linköping. Cirka
13 300 personer från både landsbygd och stad är listade hos oss, varav en stor del är barnfamiljer. Vi är 50 medarbetare som bedriver en komplett mottagningsverksamhet med bland annat läkarmottagning, BVC, sexualrådgivning, specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, inkontinens, sårvård, äldremottagning, dietist- och samtalsmottagning. På vårdcentralen finns också en familjecentral samt ett kliniskt laboratorium. Tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter god och kvalitativ vård i rätt tid. Vi är ett bra team som har roligt ihop. Vårdcentralen jobbar aktivt för att vara Linköpings bästa vårdcentral, för medarbetare och patient.
Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som underläkare erbjuds du ett stimulerande arbete med människor i alla åldrar där du har stort fokus på helhetssyn. Du kommer att ha egen mottagning samt jobba i team med andra professioner. Du stöttar upp läkarteamet och träffar patienter på planerade och akuta tider, samt skriver recept och sköter administration kring dina ärenden. Du har alltid tillgång till handledning av kompetenta och trygga specialister eller ST-läkare.
Om dig
Du är antingen legitimerad läkare eller innan AT med godkänd läkarexamen och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som underläkare. Arbete inom primärvård samt erfarenhet från Cosmic och ROS är meriterande.
Som person är du stabil och har lätt att anpassa dig till olika situationer samt har en mycket god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt samt att du kan arbeta självständigt och vara flexibel. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. Vi värdesätter engagemang och framåtanda högt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Ansökan och anställning
Vi erbjuder vikariat till och med 31 augusti 2026 med chans till förlängning, tillträde 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse. Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Glöm inte att bifoga kopia på examensbevis och eventuell legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Vårdcentralen Tannefors
Verksamhetschef Elin Wiklund elin.wiklund@regionostergotland.se 010-1037692
