Underläkare till Vårdcentralen Mjölby
2026-01-29
Vi söker underläkare till vår läkargrupp.
Är du en av våra blivande kollegor och har ett starkt engagemang för primärvård? Då är du välkommen till vårdcentralen i Mjölby!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Mjölby är en del av Primärvårdscentrum (PVC) i Region Östergötland och ligger centralt, endast med fem minuters gångavstånd från pendelstationen. Mjölby har under de sista åren expanderat och staden växer i befolkning, bra villapriser och attraktiva områden är en av orsakerna. Mjölby kommun har siktet inställt på framtiden.
Här kan du ta del av landsbygdens och småstadens fördelar.
Vår verksamhet består bland annat av läkarmottagning, barnhälsovård, psykosocialt team, rehabiliteringssamordnare, distriktssköterske- samt övriga sjuksköterskebaserade mottagningar, samt två äldreboenden. Totalt är vi cirka 50 medarbetare och har cirka 12 500 listade patienter. Laboratorium, MVC och folktandvården finns i samma hus.
Läs gärna om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete på vår läkarmottagning varvat med arbete på vår akuta mottagning där vi omhändertar patienter som är i behov av akut omhändertagande, men som inte bedöms vara i behov av sjukhusvård. Som underläkare hos oss kommer du under din anställningstid erhålla regelbunden handledning och möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra vikarierande underläkare, AT-läkare och ST-läkare. Vi har en "frågedoktor" dagligen som har avsatt tid för direkt handledning i stunden och en namngiven handledare för mer långsiktig handledning och personlig utveckling. Vi erbjuder även ett rimligt schema som du kommer ha möjlighet att påverka och ett gott arbetsklimat med trevliga medarbetare.
Om dig
Du är klar med läkarexamen, alternativt legitimerad läkare eller motsvarande utländsk examen med svenska språkkunskaper motsvarande C1.
Vi söker dig som är lyhörd och samarbetar bra med andra människor. Du är trygg och stabil i din yrkesroll och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vidare kan du lätt anpassa dig till ändrade omständigheter och har ett flexibelt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Det här är allmän visstidsanställning på 100 % under 6 månader. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
