Underläkare till Vårdcentralen Kolmården
2025-11-05
Är du nyfiken på arbete inom allmänmedicin och vill arbeta i en region som satsar på att utveckla primärvården? Då ska du söka till oss!
Vårt erbjudande
Vårdcentralen Kolmården är en del av Primärvårdscentrum Östergötland som består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete på vår läkarmottagning där du får se charmen och bredden i allmänmedicin och så småningom kanske kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som underläkare hos oss får du regelbunden handledning samt möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare. Vi har en god arbetsmiljö som uppskattas av våra medarbetare och patienter. Som nyanställd får du en gedigen introduktion och gott stöd i det dagliga arbetet. Varje dag finns en resursläkare tillgänglig för handledning.
Arbetsgrupp
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Hos oss är samarbete och god stämning mellan de olika professionerna en ledstjärna. Vi har både glesbygd och tätort i vårt område. Vi är idag väl bemannade med distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi har utöver detta vårdadministratörer, KBT-terapeut och en rehabkoordinator anställd som stödjer verksamheten. Vi har även BVC, ansvarar för äldreboende med 40 platser samt läkartillsynen i den kommunala hemsjukvården. I huset finns också fysioterapeuter, arbetsterapeuter med vilka vi har ett gott samarbete för att ge våra invånare den bästa möjliga vården.
Om dig
Vi söker dig med svensk läkarexamen eller svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan). Erfarenhet från svensk primärvård är meriterande. Vidare har du svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Som person är du trygg i dig själv och har god samarbetsförmåga.
Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är även viktigt att du är prestigelös, nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
