Underläkare till psykiatrisk mottagning autism
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2026-06-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhetsområde Neuropsykiatri är ett av fem vuxenpsykiatriska verksamhetsområden inom
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) med ansvar för patienter med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning, ätstörningar, dövpsykiatri, minnesstörningar, Huntingtons sjukdom och äldrepsykiatrisk heldygnsvård. Verksamheten är forskningsintensiv i dagsläget med fokus på kognitionsstörande sjukdomar hos vuxna, befolkningsstudier rörande äldres hälsa, suicidforskning samt forskning inom neuropsykiatri, och ätstörningar.
Psykiatrisk mottagning autism är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till personer med autism och psykiatrisk samsjuklighet. Det innebär ett brett spektrum såsom ADHD, depression, ångest, OCD med mera. De flesta patienter som remitteras till oss kommer från olika psykiatriska mottagningar inom SU.
Arbetet bygger på samverkan i team, där läkare, sjuksköterska, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut och administratör för närvarande ingår.
Vad erbjuder vi?
Du kommer ha din huvudsakliga placering på psykiatrisk mottagning autism lokaliserad till Första Långgatan i centrala Göteborg, men utifrån verksamhetens behov och ditt intresse så kan det vara aktuellt att tjänstgöra exempelvis både i öppenvård och slutenvård. Du ges också möjlighet att delta i verksamhetens jourlinje, vilket ses som meriterande och lärorikt och inte minst roligt!
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta som underläkare i en lärorik och utvecklande miljö på arbetsplats i Göteborg god tillgång till handledning.
Verksamheterna arbetar teamfokuserat, evidensbaserat och befinner sig i ständig utveckling. Möjlighet finns att delta i utvecklingsarbete och/eller forskningsarbete.
Ett gott arbete som underläkare hos oss innebär meritering för AT, BT och ST inom psykiatri.
Tjänsten är en visstidsanställning på sex månader med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt arbete som underläkare i psykiatrisk vård.
Om dig
Vi söker dig som har läkarexamen. Innehar du legitimation ses det som meriterande. Erfarenhet av arbete inom vården, speciellt inom psykiatri är också meriterande.
Du har intresse för psykiatri. Du har en god förmåga att arbeta självständigt när det krävs men kan också samarbeta i team när det behövs. Du är effektiv och resultatorienterad och samtidigt noggrann, och intresserad av att lära dig mer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi intervjuar löpande, varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Blå stråket 15 (visa karta
)
413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatri, Läkare Neuropsykiatri Kontakt
Sektionschef
Lena Wallin lena.b.wallin@vgregion.se 031-3436824 Jobbnummer
9978026