Underläkare till öron-näs-halsmottagningen
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals / Läkarjobb / Hudiksvall Visa alla läkarjobb i Hudiksvall
2026-01-23
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Öron näs och hals i Hudiksvall
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
På öron-, näs- och halsmottagningen i Hudiksvall är vi ett engagerat team som samarbetar över yrkesgränserna och vi har roligt på jobbet! Här arbetar fyra specialistläkare, fyra ST-läkare och underläkare. I teamet ingår även sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har dessutom ett nära samarbete med hörcentralen kring gemensamma patienter.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett spännande och varierat arbete som underläkare inom vår välfungerande mottagning. Här arbetar vi i team med undersköterskor och sjuksköterskor både vid planerad mottagning och akuta besök. Undersköterskor assisterar på undersökningsrummen, vilket ger ett smidigt och effektivt arbetsflöde.
Som underläkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• sedvanlig läkarmottagning
• primärjour både dag och natt.
Arbetstiderna är vardagar 07:30 till 16:30, kvälls- och nattjourer måndag till torsdag. Under helger och röda dagar bedrivs ingen verksamhet i Hudiksvall och då flyttas även inneliggande öron-näs och hals patienter till Gävle. Jourerna är beredskapsjourer med inställelsetid inom 30 minuter. Du har alltid stöd av en bakjour som finns på plats dagtid och på telefon kvälls- och nattetid.
Hos oss får du
• ingå i ett team med god sammanhållning
• varierande arbetsuppgifter med möjlighet till individuellt anpassat schema
• en utsedd handledare.
Vi är måna om att du som ny medarbetare ska trivas hos oss och komma in i din roll på bästa sätt. Du erbjuds en individuell introduktion som anpassas efter dina tidigare erfarenheter och kompetenser.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs i mötet med patienter och kollegor. Du bidrar till ett professionellt och positivt arbetsklimat, har god självinsikt och ett välgrundat omdöme. Du tar ansvar för ditt arbete, driver uppgifter framåt och har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du kommunicerar tydligt och anpassar ditt budskap efter mottagaren.
I rollen som underläkare ska du
• vara läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård eller minst tio godkända terminer på läkarutbildningen
• ha goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från öron-, näs- och halsmottagning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras före anställning.
Tjänsten erbjuder goda möjligheter till ST-tjänstgöring.
Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Kontakt
Ulrika Helenius, vårdenhetschef ulrika.helenius@regiongavleborg.se Jobbnummer
9702526