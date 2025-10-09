Underläkare till kvinnokliniken
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
På kvinnokliniken är vi ca 280 anställda. Kliniken består av en integrerad BB/förlossningsavdelning och en gynekologisk avdelning. Vidare finns ett flertal barnmorskemottagningar, gynekologiska mottagningar, abortmottagningar, en sex- och samlevnadsmottagning (Sesam) och ungdomsmottagningar i länet.
Vi värnar om en bra arbetsmiljö och förväntar oss att du är en god ambassadör för Region Kronobergs värdegrund Respekt för människan. Hos oss kombineras gott samarbete med självständiga arbetsuppgifterPubliceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Arbetet innebär underläkararbete med en kombination av avdelningsarbete och mottagningsarbete, planerad och akut.
Du kommer att bli tilldelad en handledare och ges goda möjligheter att påverka din professionella utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har läkarexamen och har ett intresse för kvinnohälsa. Erfarenhet av tidigare vikariat som underläkare ser vi som positivt. Det är meriterande med läkarlegitimation men inget krav.
Som person har du ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och är flexibel. Du arbetar alltid med patienten i fokus. Vidare har du god kommunikativ förmåga och mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Bifoga endast betyg, intyg och eventuell legitimation som är relevanta för aktuell tjänst.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande rekrytering så vänta inte med att ansöka.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
