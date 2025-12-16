Underläkare till Internmedicin, Sunderby sjukhus
2025-12-16
Vikarierande underläkare till Internmedicin och Geriatrik sökes!
Hos oss får du arbeta med ett brett sjukdomsspektrum på såväl avdelningar som på akutmottagningen. Alltid med erfaren kollega tillgänglig på plats. Ett perfekt och garanterat meriterande vikariat inför AT/BT!
Läs mer om oss på http://www.norrbotten.se
Vi sökerVi söker dig med läkarutbildning, minst 10 terminer genomförda och godkända med kunskaper i svenska språket i både tal och skrift på C1 nivå. Meriterande är doktorsexamen eller aktiv forskning. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du agerar, uttalar dig och tar beslut på ett hänsynsfullt och genomtänkt sätt. Gör avvägningar och prioriteringar utifrån tillgänglig information. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Som vikarierande underläkare på Internmedicin och Geriatrik, Sunderby Sjukhus, arbetar du på våra vårdavdelningar samt på akutmottagningen. Vi har vårdavdelningar för Geriatrik, Stroke, Hematologi, Endokrinologi och Gastroenterologi. På samtliga avdelningar vårdas även patienter med sjukdomstillstånd som inte har direkt koppling till dessa specialiteter utan mer tillhör det allmänna internmedicinska området. På avdelningarna gör du vanligt rondarbete med remisskrivande, utskrivningar och liknande, alltid med ansvarig specialistläkare på plats. Efter en ordentlig introduktion arbetar du även på akutmottagningen, såväl dagtid och nattetid alltid tillsammans med en AT- eller ST-läkare. Det finns alltid en specialistläkare eller erfaren ST-läkare på plats på sjukhuset.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi har behov av underläkare redan nu under våren 2026 med möjlighet till förlängning över sommaren men rena sommarvikariat söks separat: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/lediga-jobb.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Läkarchef
Susanne Tollqvist susanne.tollqvist@norrbotten.se 0920-28 20 00 (vxl) Jobbnummer
9648201