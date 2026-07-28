Underläkare till hematologen
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Skövde Visa alla läkarjobb i Skövde
2026-07-28
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, Tibro
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eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-28Om företaget
Hematologen har ett primärt upptagningsområde på 280 000 invånare. Enheten består av en slutenvårdsavdelning med 14 vårdplatser där sjuksköterskor, undersköterskor och läkare arbetar i team fördelat på två vårdlag. I direkt anslutning till avdelningen finns en dagvårdsavdelning för poliklinisk utredning och behandling samt återbesök för de som är under aktiv behandling. Vi har hematologberedskap dygnet runt, det finns en välfungerande IVA och andra för hematologin viktiga verksamheter. Samarbetet med primärvården fungerar väl.
Hematologiverksamheten i Skövde tar hand om patienter med benigna och alla maligna blodsjukdomar. Vi har ett väl utvecklat samarbete med regionhematologin på Sahlgrenska i Göteborg.
Vi har en personalgrupp med mycket hög kompetens och erfarenhet som skapar stabilitet och trygghet. Vi har ett öppet och positivt arbetsklimat och tillsammans är vi nytänkande för att möta framtidens möjligheter och varje medarbetare är en viktig del. Det ska vara roligt att gå till jobbet och känna att den tid man lägger ned är meningsfull. Vi tror på medarbetarnas förmåga att tillsammans skapa den arbetsplatsen.Beskrivning
Vi söker dig som är nyfiken och vill lära dig mer om den hematologiska verksamheten. Du får med dig en bred kunskap om hematologin men även om infektioner och det internmedicinska området.
Som underläkare hos oss får du möjlighet att utvecklas inom yrket och du får träna på att ta eget ansvar under handledning. Tjänsten innefattar normalt förekommande arbetsuppgifter för underläkare på en slutenvårdsavdelning. Som underläkare på avdelningen är du en central person och en sammanhållande länk i patientarbetet och övriga kollegor i teamet. Du har även en möjlighet att få en insyn i och delta i mottagningsarbetet.
Tjänsten är belägen i Skövde och är på 6 månader med möjlighet till förlängning. Kvalifikationer
Du är med fördel legitimerad läkare, men det är inte ett krav. Du har slutfört läkarexamen. Erfarenhet av arbete som underläkare är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Erfarenhet av journalsystemet Melior är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har du mycket god samarbetsförmåga, du kan planera, organisera och prioritera. Du kan driva ditt egna arbete och samarbeta med andra på ett bra sätt. Du har ett gott omdöme och kan kommunicera på ett tydligt sätt. Du har lätt för att skapa goda relationer både till kollegor och patienter.
Vi ser fram emot att välkomna dig i vårt team! Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 7 Kontakt
Lena Hermansson, Enhetschef 072-1445780 Jobbnummer
10013934